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    Математики предсказали победителя ЧМ-2018

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    Группа ученых из университетов Германии и Бельгии предсказала исход чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится на сайте ArXiv.org.

    Перспективы российской сборной оценены в 0,1%
    Перспективы российской сборной оценены в 0,1%
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    Ученые проанализировали сто тысяч возможных вариантов развития событий на чемпионате. Были учтены такие факторы, как ВВП стран-участниц и их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, количество игроков в Лиге чемпионов и другие. При этом использовались результаты предыдущих мировых первенств по футболу, начиная с 2002 года. Специалисты подчеркивают, что значительное влияние на результаты анализа оказала сама структура мундиаля и распределение стран по группам.

    По итогам исследования фаворитом ЧМ-2018 оказалась Испания: ее шансы на победу равняются 17,8%. За ней следуют Германия (17,1%) и Бразилия (12,3%). Перспективы российской сборной оценили в 0,1%.

    Математики отмечают, что у Германии больше шансов встретить сильного соперника в 1/8 финала. Именно поэтому ее общие показатели чуть ниже, чем у Испании. Однако после возможного выхода немецкой сборной в четвертьфинал ее шансы на победу значительно возрастают.

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