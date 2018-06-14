«Спортинг» отстранил от работы президента клуба

Бруно де Карвалью
independent.co.uk
Президент португальского клуба был обвинен в нарушении конституции клуба.
В период своего президентства де Карвалью отметился конфликтами с игроками, что привело к нападению болельщиков на футболистов.
В итоге сразу шестеро футболистов расторгли контракты со «львами»: Руи Патрисиу, Виллиам Карвалью, Бас Дост, Даниэль Поденсе, Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш. Ожидается, что это сделают также Родриго Батталья, Жереми Матье и Маркос Акунья.
На место Бруно де Карвалью был назначен Жайме Марта Соареш.