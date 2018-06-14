Мутко: Надеюсь, вся критика, свалившаяся на сборную России, окажется стимулирующей

Вице-премьер РФ по строительствунадеется, что критика в адрес сборной России поможет команде в стартовом матче чемпионата мира-2018​ против Саудовской Аравии.

«Очень надеюсь, что вся критика, которая свалилась на наших ребят, окажется стимулирующей. За день до матча я пообщался с командой — все ребята понимают важность предстоящей игры и турнира в целом. Думаю, они неплохо готовы, находятся в хорошем функциональном состоянии и желание победить у них огромное.

Нынешняя команда представляет собой сплав опыта и молодости. Осталось только реализовать все то, что они отрабатывали. Была проделана огромная работа, и завтра им предстоит сдавать свой экзамен. А поддержка болельщиков в каждой игре будет запредельная, в этом я абсолютно уверен», – сказал Мутко «Известиям».

«Я в спорте уже очень давно и неоднократно через это проходил. Вспомните тот же 2008 год. Мы с большим трудом пробились через отбор на чемпионат Европы. Многие помнят, что помимо победы над Англией (2:1) было и поражение от Израиля (1:2). Перед самим турниром мы тоже проигрывали товарищеские матчи, но в итоге команда дала результат. Но что поделаешь... Народ у нас очень эмоциональный. С другой стороны, на то футбол и является народным видом спорта, что все его смотрят, любят, разбираются и пытаются высказать свое мнение. У каждого свое представление о нем. Наверное, испытывать такое давление перед домашним чемпионатом мира не очень приятно, но ребята должны справиться. Перед Кубком конфедераций в прошлом году тоже было много критики, и тогда мы не смогли выйти из группы, но болельщики всё равно остались довольны командой. Потому что они видели, как ребята бились в каждой игре, и равнодушных на поле не было», — добавил функционер.