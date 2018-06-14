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    Головин: Победа в первой игре придаст психологической уверенности

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Александр Головин, забивший мяч и сделавший две голевые передачи в матче с Саудовской Аравией (5:0), поделился впечатлениями от игры.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    «В первом матче было важно одержать победу. Она придаст психологической уверенности, хотя и до игры у нас особых сомнений не было.

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    • Спокойно готовились к турниру. С точки зрения дальнейшей борьбы в группе, тоже лучше начинать с победы и сразу набрать три очка.

    Игра сегодня давалась. После травмы Дзагоева мы немного перестроились. В левой зоне стал больше действовать Денис Черышев, а я сместился в центр.

    Но это не так важно. Главное, приносить пользу команде и побеждать. Сегодня это удалось сделать.

    Гол со штрафного? Получилось обвести стенку и попасть в угол», – сказал Головин изданию «Чемпионат».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная России проведет своей следующий матч с командой Египта во вторник, 19 июня. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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