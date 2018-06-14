Головин: Победа в первой игре придаст психологической уверенности

Полузащитник сборной России, забивший мяч и сделавший две голевые передачи в матче с Саудовской Аравией (5:0), поделился впечатлениями от игры.

«В первом матче было важно одержать победу. Она придаст психологической уверенности, хотя и до игры у нас особых сомнений не было.

Спокойно готовились к турниру. С точки зрения дальнейшей борьбы в группе, тоже лучше начинать с победы и сразу набрать три очка.

Игра сегодня давалась. После травмы Дзагоева мы немного перестроились. В левой зоне стал больше действовать Денис Черышев, а я сместился в центр.

Но это не так важно. Главное, приносить пользу команде и побеждать. Сегодня это удалось сделать.

Гол со штрафного? Получилось обвести стенку и попасть в угол», – сказал Головин изданию «Чемпионат».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная России проведет своей следующий матч с командой Египта во вторник, 19 июня. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.