Дзюба: Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся

Отметим, что Дзюба вышел на 70-й минуте, заменив Федора Смолова, и поразил ворота на 71-й, забив третий мяч российской команды в этой встрече.
«Это мечта детства любого футболиста играть на чемпионате мира. Я всю свою жизнь к этому шел, а тут это еще и дома. Мы почувствовали, что вся страна с нами, все переживают.
Самое главное — нам удалось порадовать болельщиков, показав хороший футбол. Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся, впереди сильные соперники, мастеровитые. Мы сделали лишь определенный шаг, нам нужно выходить из группы.
Жест с (тренером Станиславом) Черчесовым? Я был как на пороховой бочке, начинал закипать: дайте шансы.
А когда забил, показал, что я должен быть здесь. А он типа: "Да, я понял". Приятно было, что тренер хорошо отреагировал. Это были эмоции», – передает слова Дзюбы РИА «Новости».
Также Дзюба признался, что счет в матче оказался «чересчур крупным».
«Все получилось. Но это мечта — сыграть на чемпионате мира. Мы еще до игры говорили, что это история для нас всех, мы счастливчики, что попали сюда.
Сейчас главное — выступить достойно. Очень радостно, что удалось порадовать страну», — сказал игрок.
Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.