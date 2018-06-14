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    Дзюба: Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной России Артем Дзюба высказал мнение о победе в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0).

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Отметим, что Дзюба вышел на 70-й минуте, заменив Федора Смолова, и поразил ворота на 71-й, забив третий мяч российской команды в этой встрече.

  • Неожиданный голевой праздник от сборной России
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  • Сегодня

    • «Это мечта детства любого футболиста играть на чемпионате мира. Я всю свою жизнь к этому шел, а тут это еще и дома. Мы почувствовали, что вся страна с нами, все переживают.

    Самое главное — нам удалось порадовать болельщиков, показав хороший футбол. Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся, впереди сильные соперники, мастеровитые. Мы сделали лишь определенный шаг, нам нужно выходить из группы.

    Жест с (тренером Станиславом) Черчесовым? Я был как на пороховой бочке, начинал закипать: дайте шансы.

    А когда забил, показал, что я должен быть здесь. А он типа: "Да, я понял". Приятно было, что тренер хорошо отреагировал. Это были эмоции», – передает слова Дзюбы РИА «Новости».

  • ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0
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  • Сегодня

    • Также Дзюба признался, что счет в матче оказался «чересчур крупным».

    «Все получилось. Но это мечта — сыграть на чемпионате мира. Мы еще до игры говорили, что это история для нас всех, мы счастливчики, что попали сюда.

    Сейчас главное — выступить достойно. Очень радостно, что удалось порадовать страну», — сказал игрок.

    Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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