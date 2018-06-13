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    УЕФА: ПСЖ не нарушал финансовый фэйр-плей

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    Следственная палата комитета по финансовому контролю клубов УЕФА не обнаружила нарушений правил финансового фэйр-плей в трансферной деятельности французского ПСЖ, передает пресс-служба организации.

    Неймар был куплен за 222 миллиона евро
    Неймар был куплен за 222 миллиона евро
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  • «Палата сделала вывод, что результат безубыточности клуба остается в допустимых пределах за финансовые периоды, которые завершились в 2015, 2016, 2017 годах. В ближайшие недели будет изучена трансферная активность клуба, начиная с лета 2017 года до предстоящего трансферного окна», — гласит заявление УЕФА.

    Стоит отметить, что прошлым летом ПСЖ приобрел за 222 миллиона евро форварда «Барселоны» Неймара, что стало рекордом в истории футбола. Также состав французского гранда усилили Дани Алвес, Юри Берчичи и Килиан Мбаппе.

    В УЕФА начали расследование, так как появились подозрения, что компании-спонсоры ПСЖ принадлежат владельцам клуба.

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