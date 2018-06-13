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    Лопетеги уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018

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    Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира по футболу.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги
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  • Об этом сообщил президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес.

    «Мы благодарны Хулену за все, что он сделал. К своей работе он подходил с большой ответственностью, но мы вынуждены его уволить. Все работники федерации должны получить четкий сигнал, что некоторые принципы не стоит нарушать.

    Я не чувствую, что меня предали. Проблема в том, что он вел переговоры без участия федерации, чего мы не можем игнорировать. Лопетеги – безупречный профессионал, но важны и принципы.

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    • Я разговаривал с футболистами. Ко мне они отнеслись хорошо. Они заверили, что постараются выиграть чемпионат мира с новым тренером.

    "Реал" искал хорошего тренера, в этом нет ничего противозаконного. Но любой работник федерации не может поступать так, как Лопетеги. Я узнал о его переходе в "Реал" всего за пять минут до официального объявления. У нас нет другого выбора, кроме как уволить его.

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    • По поводу нового наставника мы еще не определились. Сообщим об этом, как только все решится», — приводит слова Рубиалеса Marca.

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