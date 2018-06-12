«Реал» объявил о назначении нового главного тренера

Специалист подпишет соглашение, которое будет рассчитано на три года, сообщает клубная пресс-служба.
51-летний специалист, начавший тренерскую карьеру в 2003 году, сменит на посту наставника «Реала» Зинедина Зидана, который подал в отставку в мае.
Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. Ранее он работал главным тренером в «Порту», «Райо Вальекано», второй и молодежной команде «Реала», а также в молодёжных сборных Испании различных возрастов.
На чемпионате мира – 2018 испанцы выступят в одной группе с командами Португалии, Марокко и Ирана.
Под руководством Лопетеги сборная Испании пока не потерпела ни одного поражения, выиграв 14 из 20 матчей и еще 6 сведя вничью.
В мае специалист продлил контракт со сборной Испании до 2020 года.
🇪🇸 Julen Lopetegui as Spain coach:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 июня 2018 г.
2012 #U19EURO 🏆
2013 #U21EURO 🏆
2018 World Cup? 🤔#UCL pic.twitter.com/yslDsstzOF