«Реал» объявил о назначении нового главного тренера

Главный тренер сборной Испаниипосле чемпионата мира–2018 возглавит мадридский

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Специалист подпишет соглашение, которое будет рассчитано на три года, сообщает клубная пресс-служба.

51-летний специалист, начавший тренерскую карьеру в 2003 году, сменит на посту наставника «Реала» Зинедина Зидана, который подал в отставку в мае.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. Ранее он работал главным тренером в «Порту», «Райо Вальекано», второй и молодежной команде «Реала», а также в молодёжных сборных Испании различных возрастов.

На чемпионате мира – 2018 испанцы выступят в одной группе с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Под руководством Лопетеги сборная Испании пока не потерпела ни одного поражения, выиграв 14 из 20 матчей и еще 6 сведя вничью.

В мае специалист продлил контракт со сборной Испании до 2020 года.