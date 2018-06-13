ФИФА назвала пятерку главных надежд сборной России на ЧМ-2018

ФИФА представила пятерку игроков сборной, от выступления которых будет зависеть успешность выступления команды на домашнем чемпионате мира.

В список вошли вратарь и капитан Игорь Акинфеев, защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Александр Самедов и Александр Головин, а также нападающий Федор Смолов.

«Сборная России не может похвастать высокой результативностью, и Смолов в этом смысле – ее главная надежда. За то время, что сборной руководит Станислав Черчесов, Федор забил за национальную команду семь голов и намерен увеличить счет на чемпионате мира, где, судя по всему, будет действовать на позиции выдвинутого форварда», — говорится в сообщении.

Россияне на групповом этапе домашнего турнира сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).