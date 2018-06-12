Муса: Фаворит нашей группы? Я думаю, Нигерия

Нападающий сборной Нигерииотметил, что команде для выхода в плей-офф чемпионата мира-2018 нужно выиграть две игры.

Ахмед Муса (в центре) twitter.com/Ahmedmusa718 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Нам нужен максимум, я думаю, нам нужно шесть очков. План — выиграть две первые игры. Фаворит группы? Я думаю, Нигерия», — приводит ТАСС слова Мусы.

Нигерийцы попали в группу D, где сыграют против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

Муса отметил, что стартовый матч на чемпионате против команды Хорватии будет трудным для сборной Нигерии, но африканская команда «надеется выиграть».

По его словам, в составе ближайшего соперника много известных игроков, особенно он выделил Луку Модрича из мадридского «Реала» и Ивана Ракитича из «Барселоны».