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    Муса: Фаворит нашей группы? Я думаю, Нигерия

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    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса отметил, что команде для выхода в плей-офф чемпионата мира-2018 нужно выиграть две игры.

    Ахмед Муса (в центре)
    Ахмед Муса (в центре)
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  • «Нам нужен максимум, я думаю, нам нужно шесть очков. План — выиграть две первые игры. Фаворит группы? Я думаю, Нигерия», — приводит ТАСС слова Мусы.

    Нигерийцы попали в группу D, где сыграют против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

    Муса отметил, что стартовый матч на чемпионате против команды Хорватии будет трудным для сборной Нигерии, но африканская команда «надеется выиграть».

    По его словам, в составе ближайшего соперника много известных игроков, особенно он выделил Луку Модрича из мадридского «Реала» и Ивана Ракитича из «Барселоны».

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