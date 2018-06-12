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    «Спартак» подписал 18-летнего защитника «Тюмени»

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    Директор «Тюмени» Александр Попов заявил, что защитник команды Павел Маслов продолжит карьеру в московском «Спартаке».

    Павел Маслов
    Павел Маслов
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  • «Маслов уже подписал контракт с красно-белыми, мы получим за игрока компенсацию. Где он будет играть – за основной "Спартак" или за вторую команду в ФНЛ? Этого уже я не знаю», – сказал Попов «Матч ТВ».

    Маслову, который дебютировал за «Тюмень» в 15-летнем возрасте, в апреле исполнилось 18 лет. В минувшем первенстве ФНЛ он сыграл 29 матчей. Защитник вызывается в юношескую сборную России.

    Павел – сын Евгения Маслова, рекордсмена местного футбола по количеству проведенных матчей, который в будущем сезоне де-факто будет главным тренером «Тюмени». Поскольку у него нет лицензии Pro, де-юре сибиряки наймут другого специалиста.

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