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    Абедзаде: Матч России и Ирана стал бы украшением ЧМ-2018

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    Вратарь сборной Ирана Амир Абедзаде выразил надежду на встречу со сборной России на чемпионате мира-2018.

    Сборная Ирана
    Сборная Ирана
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  • Иранцы попали в группу B и могут встретиться с хозяевами турнира в 1/8 финала.

    «До матча с Марокко остается все меньше и меньше времени, да в воздухе присутствует небольшое напряжение, есть немного волнения, но ни один футболист национальной сборной Ирана не испытывает давления.

    Матч пройдет на великолепном стадионе в Санкт-Петербурге, куда наверняка придет полный стадион и все эти эмоции будут гнать футболистов вперед.

    Мы готовимся, шаг за шагом подходим к данному матчу с пониманием того, что игра станет во многом определяющей для нас.

    Постараемся проявить свои лучшие качества и одержать победу, ведь победа придаст нам уверенности в дальнейшем и увеличит наши шансы на выход в 1/8 финала первенства.

    Вероятность, что сборная России и команда Ирана встретятся между собой в 1/8 финала чемпионата мира достаточно невелика, однако на мой взгляд это бы стало настоящей сказкой и украшением турнира.

    Сборная России имеет хороший состав, в котором отмечу вратаря Акинфеева, но и у нас есть игроки, выступающие в крепких европейских чемпионатах, поэтому несомненно получилась бы хорошая игра, а победитель встречи сотворил бы очередную сенсацию чемпионатов мира.

    Давайте не будем загадывать, а подождем первых матчей группового этапа, после чего уже можно будет и помечтать», — цитирует ТАСС Абедзаде.

    Иран сыграет в групповом турнире с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

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