ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Перу на ЧМ-1970 в МексикеКто к нам с мячом придет? Перу
  • 16:36
    • Журналисты Guardian включили Головина в шестерку малоизвестных талантов ЧМ-2018
  • 15:50
    • Жирков избежал серьезной травмы на тренировке
  • 15:37
    • «Тосно» официально прекратил существование
  • 13:23
    • «Реал» предложит Роналду 25 млн евро за сезон и бонусы
  • 13:08
    • Сборная России в полном составе провела тренировку на стадионе ЦСКА
    Все новости спорта

    Жирков избежал серьезной травмы на тренировке

  • подписаться
    •
    Полузащитник сборной России Юрий Жирков досрочно покинул субботнюю тренировку национальной команды.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Несмотря на это, футболист чувствует себя нормально. Об этом рассказал руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.

    «Все нормально с ним, все в порядке», — цитирует Владимирова «Р-Спорт».

  • Сборная России в полном составе провела тренировку на стадионе ЦСКА
  • Читайте по теме

    • Жирков из-за небольшого ушиба стопы 7 июня занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, а 8 июня вернулся в общую группу.

    9 июня национальная команда провела открытую тренировку для болельщиков, в которой приняли участие все 23 футболиста, но закончить занятие смогли лишь 22 из них.

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018: Усы победы, космический мяч и мексиканские оргии
  • 07/06/2018 в 23:20
    •
  • Прогноз
  • Австрия — Бразилия
  • 1,59
  • Завтра в 17:00
    •
    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаДвухтонные тенденции: топ-15 автомобилей с контрастными крышами
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Последняя репетиция сербов перед мундиалем
  • Сербия – Боливия. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Датчане и мексиканцы поберегут силы на стартовые матчи ЧМ
  • Дания — Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,66
    •
  • Испания и Тунис развлекут краснодарцев голами
  • Тунис — Испания. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Стив Керр и Стивен Карри Баскетбол НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к тронуКоманда из Калифорнии стала чемпионом в третий раз за последние четыре года 15:210
  • 10:43
    • Чеферин не будет давать указаний членам УЕФА при выборе места проведения ЧМ-2026
  • 10:29
    • Агент не верит в переход Головина в «Ювентус»
  • 09:12
    • Леброн Джеймс играл со сломанной рукой в финальной серии НБА
    Гарри Магуайр Футбол ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 1Рейтинг молодых талантов, которые могут зажечь на чемпионате мира 01:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Забьет ли Фарфан в Гетеборге?
  • 5,09
    •
  • 16:51
    • Головин призвал серьезно готовиться к Саудовской Аравии
  • 16:19
    • Перес займет место Лансини в заявке сборной Аргентины
  • 16:05
    • Защитник сборной Колумбии пропустит ЧМ-2018
    Маркус Рашфорд провел классный матч против Коста-Рики Футбол Англия с оптимизмом отправляется в РоссиюРеакция прессы на матч Англия — Коста-Рика Вчера в 20:570
  • 08:29
    • СМИ: Санкт-Петербург — лучший город ЧМ-2018, худший — Саранск
  • 07:48
    • Во Франции со следующего сезона можно будет делать четвертую замену
  • 07:36
    • СМИ: «Реал» готов продать Роналду за 200 млн евро
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие