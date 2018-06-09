Жирков избежал серьезной травмы на тренировке

Полузащитник сборной Россиидосрочно покинул субботнюю тренировку национальной команды.

Несмотря на это, футболист чувствует себя нормально. Об этом рассказал руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.

«Все нормально с ним, все в порядке», — цитирует Владимирова «Р-Спорт».

Жирков из-за небольшого ушиба стопы 7 июня занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, а 8 июня вернулся в общую группу.

9 июня национальная команда провела открытую тренировку для болельщиков, в которой приняли участие все 23 футболиста, но закончить занятие смогли лишь 22 из них.