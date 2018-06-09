Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии. В этой стадии турнира участвуют 64 команды, в том числе команды из Бундеслиги.

Определились пары первого раунда Кубка Германии zdf.de 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В этом раунде Кубка «Бавария» сыграет с «Дрохтерсеном», дортмундская «Боруссия» — с «Гройтер Фюрт», «Вольфсбург» встретится с «Эльверсбергом», «Шальке» — с «Швайнфуртом», «Вердер» — с «Ворматия Ворс».

Также своих соперников узнали остальные команды Бундеслиги:

«Кайзерслаутерн» — «Хоффенхайм»

«Виктория» Кельн — «РБ Лейпциг»

«Хаштедт» — «Боруссия» Менхенгладбах

«Айнтрахт» Брауншвейг — «Герта»

«Ганза» — «Штутгарт»

«Пфорцгайм» — «Байер»

«Ульм» — «Айнтрахт» Франкфурт

Все команды высшего дивизиона проводят свои матчи на выезде. Встречи этого раунда будут сыграны в период с 17-го по 20 августа, за неделю до старта Бундеслиги.

Финал Кубка Германии пройдет 25 мая 2019 года.