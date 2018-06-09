Определились пары первого раунда Кубка Германии
zdf.de
В этом раунде Кубка «Бавария» сыграет с «Дрохтерсеном», дортмундская «Боруссия» — с «Гройтер Фюрт», «Вольфсбург» встретится с «Эльверсбергом», «Шальке» — с «Швайнфуртом», «Вердер» — с «Ворматия Ворс».
Также своих соперников узнали остальные команды Бундеслиги:
«Кайзерслаутерн» — «Хоффенхайм»
«Виктория» Кельн — «РБ Лейпциг»
«Хаштедт» — «Боруссия» Менхенгладбах
«Айнтрахт» Брауншвейг — «Герта»
«Ганза» — «Штутгарт»
«Пфорцгайм» — «Байер»
«Ульм» — «Айнтрахт» Франкфурт
Все команды высшего дивизиона проводят свои матчи на выезде. Встречи этого раунда будут сыграны в период с 17-го по 20 августа, за неделю до старта Бундеслиги.
Финал Кубка Германии пройдет 25 мая 2019 года.