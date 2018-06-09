Белоруков: Игрокам пришла смс, чтобы искали себе новые команды

Защитник «Амкара»рассказал о ситуации в пермском клубе.

«Сегодня пришла смс от администратора: "Ищите себе новые команды". Видимо, в ближайшее время президент клуба сделает официальное заявление. Очень жаль, что в Перми больше не будет большого футбола.

Футболисты защищены контрактами? Сложно сказать. Если нет команды, то и контрактов, получается, тоже нет. Хотя, конечно, надеемся, что руководство свои обязательства выполнит: обслуживающий персонал и футболисты свою работу сделали. У всех семьи, свои заработанные деньги хочется вернуть.

Насколько я понимаю, все уже решено: "Амкара" больше нет. "Звезда" (Пермь)? Пока такого клуба тоже не существует. Да и не знаю, как "Амкар" и "Звезда" соприкасаются друг с другом. Одно хорошо ─ мы, футболисты, честны перед болельщиками. Все, что от нас зависело, мы сделали: по спортивному принципу команда осталась в РФПЛ. Остальное на совести власть имущих.

Конечно, болельщики "Амкара" переживают. Люди отдают себе отчет в том, что всё это очень плохо для всего Пермского края. О нашем городе благодаря "Амкару" знала не только вся Россия, но и Европа. Теперь, наверное, о Перми в российских новостях говорить не будут.

Футболисты переписываются. Мы общаемся, делимся информацией. На наши вопросы никто не отвечал, в курс дела никто не вводил, новости узнавали в основном из прессы. Безусловно, все переживают за семьи, детей, родственников и своё будущее. Повторюсь, все, что от нас, футболистов, зависело, мы сделали.

Вернусь из отпуска и буду искать работу. Порох в пороховницах и желание играть ещё есть. Появится достойное предложение ─ непременно рассмотрю. Конечно, черно-красная футболка "Амкара" займет достойное место в моей коллекции. С "Амкаром" связано много долгих хороших лет. Но что было, то было ─ надо двигаться дальше. Мы все очень расстроены. Правда, что до 30 июня принадлежу московскому "Динамо". С 1 июля становлюсь свободным агентом и открыт для предложений», — цитирует Белорукова «СДЗД».

35-летний Белоруков выступал в «Амкаре» с 2005 по 2016 год и с 2017 года.