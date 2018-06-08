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    • РФС примет окончательное решение по «Амкару» 13 июня
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    РФС примет окончательное решение по «Амкару» 13 июня

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    Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что решение по участию «Амкара» в РФПЛ будет принято на следующей неделе.

    Игроки «Амкара»
    Игроки «Амкара»
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  • «Футбольный клуб "Амкар" представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят. Окончательное решение по "Амкару" будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», — сказал Летин «Спорт-Экспрессу».

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    • Напомним, ранее появилась информация о том, что РФС может отозвать лицензию «Амкара» на участие в РФПЛ, так как пермский клуб не смог вовремя предоставить финансовые гарантии для участия в турнире в следующем сезоне. Его место может занять «Анжи».

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