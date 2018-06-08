РФС примет окончательное решение по «Амкару» 13 июня

Начальник отдела лицензированиясообщил, что решение по участиюв РФПЛ будет принято на следующей неделе.

«Футбольный клуб "Амкар" представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят. Окончательное решение по "Амкару" будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», — сказал Летин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ранее появилась информация о том, что РФС может отозвать лицензию «Амкара» на участие в РФПЛ, так как пермский клуб не смог вовремя предоставить финансовые гарантии для участия в турнире в следующем сезоне. Его место может занять «Анжи».