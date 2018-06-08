СМИ: «Анжи» заменит «Амкар» в следующем сезоне РФПЛ

«Амкар» покинет элиту
fc-amkar.org
По итогам прошлого сезона пермский клуб смог сохранить прописку в РФПЛ, а махачкалинцы в стыковых матчах за право выступить в Премьер-Лиге уступили по сумме двух встреч красноярскому «Енисею».
Тем не менее, «Амкар» после получения лицензии РФС не смог вовремя предоставить финансовые гарантии для участия в РФПЛ в сезоне-2018/19. Пермь от «Амкара» на уровне Премьер-лиги отказалась, выделив на весь 2018-й год всего 201 миллион рублей.
Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил, что клуб готов к возвращению в касту сильнейших.
«Наша позиция не изменилась. Как уже говорил президент "Анжи" Осман Кадиев, клуб готов выступать в Премьер-лиге. И финансово, и юридически, и морально».