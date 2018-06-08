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    Германия с минимальным преимуществом обыграла Саудовскую Аравию

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    Сборные Германии и Саудовской Аравии провели товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

    Германия — Саудовская Аравия
    Германия — Саудовская Аравия
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  • Встреча в Леверкузене завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

    За немецкую сборную отличился Тимо Вернер. Также в свои ворота забил защитник команды гостей Омар Хавсави.

    Единственный гол у Саудовской Аравии забил Таисир Аль-Джассам, добивший мяч в сетку после нереализованного Мохаммедом Аль-Сахлави пенальти.

    Напомним, Саудовская Аравия станет первым соперником сборной России на ЧМ-2018.

    Товарищеский матч
    Германия — Саудовская Аравия — 2:1 (2:0)
    Голы Вернер, 8 (1:0). Отман Хавсави, 43 — в свои ворота (2:0). Аль-Джассам, 84 (2:1)Германия Нойер (тер Штеген, 46), Киммих (Гинтер, 81), Боатенг (Зюле, 46), Хуммельс, Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер (Брандт, 74), Ройс (Гюндоган, 57), Дракслер, Вернер (Гомес, 62)Саудовская Аравия Аль-Муайуф, Аль-Шахрани, О.Хавсави (Аль-Булаихи, 83), Отман Хавсави, Аль-Харби (Аль-Бураик, 46), Аль-Джассам, Аль-Муваллад (Аль-Сахлави, 62), Аль-Фарадж (Аль-Хайбари, 90+1), Аль-Давсари (Бахбир, 87), Аль-Шехри, Отаиф (Аль-Мокахви, 75)Предупреждение: Аль-Мокахви, 89
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