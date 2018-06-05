Самедов: Сегодня физически мы чувствовали себя более-менее

Полузащитник «Спартака» и сборной Россииподелился впечатлениями после контрольного матча с Турцией (1:1).

«Сейчас у нас день паузы, восстановимся и начнем готовиться к следующей игре. Сегодня физически мы чувствовали себя более-менее. Думаю, 14 числа будем еще свежее.

Буднично отпраздновал свой гол? Будем праздновать во время чемпионата мира. Дай бог, конечно. 14 числа.

Против Саудовской Аравии будем прессинговать, стараться накрывать соперника. Мы ведь и гол сегодня забили благодаря этому – отняли мяч на чужой половине.

Чувствуем приближение чемпионата мира. Понимаем всю ответственность, готовимся со всей серьезностью», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».