Эззатоллахи: Партнеры по сборной Ирана постоянно спрашивают меня о России

Полузащитник «Амкара» и сборной Иранавыразил уверенность, что тренерский штаб национальной команды хорошо изучил Россию перед поездкой на чемпионат мира-2018.

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«Партнеры по команде постоянно спрашивают меня о России — какая здесь погода, какие люди. Я им рассказываю о том, какая здесь холодная зима, что три месяца в году здесь проблематично играть в футбол. Наши тренеры, в том числе и Кейруш, уже два или три раза приезжали в Россию, потому что здесь выступают три игрока национальной команды. Уверен, что они давно изучили всё досконально и в курсе особенностей страны.

Многие спрашивают меня про расистское поведение болельщиков в России. Меня всегда это удивляло, поскольку я никогда не сталкивался ни с чем подобным здесь. Мне кажется, что в России нет такой проблемы», — цитирует ТАСС Эззатоллахи.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).