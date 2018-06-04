Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади в составе сборной Ирана едут на ЧМ-2018

Сборная Ирана объявила состав на предстоящий чемпионат мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Сердар Азмун (слева) fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В окончательной заявке оказалось трое игроков, представляющих РФПЛ: нападающий «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи и защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.

Вратари: Алиреза Бейраванд («Персеполис», Иран), Рашид Мазахери («Зоб Ахан», Иран), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия).

Защитники: Эхсан Хаджсафи («Олимпиакос», Греция), Рузбех Чешми, Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни (все – «Эстегляль», Иран), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд, Катар), Мохаммед Реза Ханзаде (»Падиде«, Иран), Рамин Резаэян (»Остенде«, Бельгия).

Полузащитники: Мехди Тораби (»Сайпа«, Иран), Саид Эззатоллахи (»Амкар«, Россия), Масуд Шоджаи (»АЕК«, Греция), Омид Эбрахими (»Эстегляль«, Иран), Вахид Амири (»Персеполис«, Иран).

Нападающие: Карим Ансарифард (»Олимпиакос«, Греция), Саман Годдос (»Эстерсунд«, Швеция), Реза Гучаннеджад (»Херенвен«, Голландия), Мехди Тареми (»Аль-Гарафа«, Катар), Алиреза Яханбакш (»АЗ«, Голландия), Сердар Азмун (»Рубин«, Россия), Ашкан Дежага (»Ноттингем Форест«, Англия).

В рамках группового этапа чемпионата мира Иран встретится с Марокко, Испанией и Португалией.

Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.