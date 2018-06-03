Вице-президент «Монако»: До сделки по Головину еще очень далеко

Вице-президентпрокомментировал информацию о том, что «монегаски» готовы купить у

«Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин — это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

«Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем», — подчеркнул вице-президент «Монако».

«Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками», — также сказал Васильев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Монако» готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро.