ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Совместное фото сборных Ирана и США перед матчем на ЧМ-1998Кто к нам с мячом придет? Иран
  • 15:54
    • Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ-2018
  • 17:17
    • Нойштедтер «шокирован и разочарован» непопаданием в заявку сборной России на ЧМ-2018
  • 16:56
    • СМИ: ФИФА может наказать «Барселону» из-за Гризманна
  • 16:33
    • Во Франции навсегда закрыли для Бензема дорогу в сборную
  • 16:20
    • Вице-президент «Монако»: До сделки по Головину еще очень далеко
    Все новости спорта

    Вице-президент «Монако»: До сделки по Головину еще очень далеко

  • подписаться
    •
    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что «монегаски» готовы купить у ЦСКА Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин — это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

    «Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем», — подчеркнул вице-президент «Монако».

    «Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками», — также сказал Васильев.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что «Монако» готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро.

  • По теме
  • Неопределенность у Абрамовича. И «Челси»
  • Вчера в 13:44
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Хорватия
  • 3,20
  • Сегодня в 17:00
    •
    Трансферы ЦСКА РФПЛ Футбол России Футбол Франции Монако Лига 1 Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые мощные двигатели в мире по количеству цилиндровЛучшие автомобильные интерьеры 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возняцки возьмет реванш у Касаткиной в Париже
  • Дарья Касаткина — Каролин Возняцки. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Устроят ли Бразилия с Хорватией «перестрелку» на «Энфилде»?
  • Бразилия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 3,20
    •
  • Продлится ли победная серия «инков» в матче с саудовскими «орлами»?
  • Саудовская Аравия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2,87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мануэль Нойер Футбол Свежий Нойер и слабая ГерманияОбзор СМИ и комментарии после сенсационного поражения Германии от Австрии 16:040
  • 12:59
    • Идову и Муса — в заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018
  • 17:04
    • Хачанов покинул «Ролан Гаррос»
  • 16:41
    • Российские гандболистки завоевали путевку на чемпионат Европы
    Станислав Черчесов Футбол «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 13:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Экзамен Касаткиной
  • 4,25
    •
  • 13:53
    • Кутепов назвал игру Граната против Австрии «достойной»
  • 13:43
    • «Динамо» интересуется македонским форвардом
  • 13:20
    • «Эспаньол» получил нового главного тренера
    Мария Шарапова Теннис Лучшего шанса может не быть. Шарапова встретится с УильямсРоссиянка уверенно вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где ее ждет встреча с самой неудобной соперницей 12:590
  • 08:09
    • «Реал» потерял интерес к Почеттино
  • 07:38
    • Австралийцы назвали финальную заявку на ЧМ-2018
  • 07:28
    • Габулов – о вызове в сборную: Может, Хиддинк тоже родом из Осетии?
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие