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    «Монако» готов заплатить за Головина 17 миллионов евро

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    Полузащитник ЦСКА Александр Головин является объектом трансферного интереса «Монако», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Головин
    Александр Головин
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  • По информации издания, в ближайшее время «монегаски» могут сделать армейцам предложение по поводу приобретения 22-летнего игрока. Клуб с Лазурного берега готов заплатить Головина 17-18 миллионов евро.

    Интерес к хавбеку также приписывают «Манчестер Юнайтед». Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия — Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.

  • СМИ: Моуриньо просматривал Головина в матче Австрия — Россия
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    • В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач.

    В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

    По данным transfermarkt.de, стоимость Головина составляет 10 миллионов евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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