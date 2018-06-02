«Монако» готов заплатить за Головина 17 миллионов евро

Полузащитник ЦСКАявляется объектом трансферного интереса, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, в ближайшее время «монегаски» могут сделать армейцам предложение по поводу приобретения 22-летнего игрока. Клуб с Лазурного берега готов заплатить Головина 17-18 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также приписывают «Манчестер Юнайтед». Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия — Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач.

В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

По данным transfermarkt.de, стоимость Головина составляет 10 миллионов евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2021 года.