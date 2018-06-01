СМИ: Моуриньо просматривал Головина в матче Австрия — Россия

Главный тренерзаинтересован в услугах полузащитника московского ЦСКА и сборной России, передает The Sun.

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По данным издания, именно просмотр Головина был причиной посещения Моуринью товарищеского поединка сборных России и Австрии (0:1), тогда как ранее утверждалось, что целью португальского тренера является австрийский лидер «Вест Хэма» Марко Арнаутович.

Главный тренер МЮ считает возможную сделку по Головину привлекательной и перспективной, а сумма трансфера оценивается в сумму порядка 17 миллионов евро. Российский футболист может заменить в Манчестере испанца Хуана Мату.