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    Федерация футбола Ирана приостановила сотрудничество с Греческой федерацией

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    Федерация футбола Ирана (FFIRI) объявила о приостановлении сотрудничества с Греческой федерацией футбола (EPO) из-за отмененного товарищеского матча в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России, сообщается на сайте FFIRI.

    FFIRI подаст жалобу в ФИФА на греческую федерацию
    FFIRI подаст жалобу в ФИФА на греческую федерацию
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  • Сборная Ирана должна была провести контрольную встречу с командой Греции 12 мая, но игра не состоялась. Затем была достигнута договоренность о проведении матча с командой Косово, который также не может быть проведен из-за новых требований, предъявленных Федерацией футбола Косово.

    Федерация футбола Ирана подаст жалобу на действия греческой стороны в ФИФА с целью компенсировать финансовые и спортивные потери. В заявлении отмечается, что отмененный матч с греками серьезно повредил подготовке иранской сборной к ЧМ-2018.

    Таким образом, сборная Ирана проведет только один товарищеский матч перед стартом турнира — 8 июня команда сыграет с Литвой в Москве.

    Сборная Ирана на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко.

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