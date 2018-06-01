Федерация футбола Ирана приостановила сотрудничество с Греческой федерацией

Сборная Ирана должна была провести контрольную встречу с командой Греции 12 мая, но игра не состоялась. Затем была достигнута договоренность о проведении матча с командой Косово, который также не может быть проведен из-за новых требований, предъявленных Федерацией футбола Косово.
Федерация футбола Ирана подаст жалобу на действия греческой стороны в ФИФА с целью компенсировать финансовые и спортивные потери. В заявлении отмечается, что отмененный матч с греками серьезно повредил подготовке иранской сборной к ЧМ-2018.
Таким образом, сборная Ирана проведет только один товарищеский матч перед стартом турнира — 8 июня команда сыграет с Литвой в Москве.
Сборная Ирана на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко.