Федерация футбола Ирана приостановила сотрудничество с Греческой федерацией

(FFIRI) объявила о приостановлении сотрудничества с(EPO) из-за отмененного товарищеского матча в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России, сообщается на сайте FFIRI.

FFIRI подаст жалобу в ФИФА на греческую федерацию fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Сборная Ирана должна была провести контрольную встречу с командой Греции 12 мая, но игра не состоялась. Затем была достигнута договоренность о проведении матча с командой Косово, который также не может быть проведен из-за новых требований, предъявленных Федерацией футбола Косово.

Федерация футбола Ирана подаст жалобу на действия греческой стороны в ФИФА с целью компенсировать финансовые и спортивные потери. В заявлении отмечается, что отмененный матч с греками серьезно повредил подготовке иранской сборной к ЧМ-2018.

Таким образом, сборная Ирана проведет только один товарищеский матч перед стартом турнира — 8 июня команда сыграет с Литвой в Москве.

Сборная Ирана на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко.