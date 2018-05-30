Ле Таллек хотел бы вернуться в Россию

Дамьен Ле Таллек
mondo.rs
«Получал ли я предложение от "Спартака"? Возможно. Мне бы хотелось вернуться в Россию, но я еще ничего не решил. Может быть, со мной и связывались российские клубы, но по этому поводу ничего не могу сказать, кроме того, что я заинтересован в возвращении в Россию», — сказал Ле Таллек «Чемпионату».
Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» является главным претендентом на Ле Таллека, который летом покинет «Црвену Звезду».
Ранее футболист уже выступал в России — в сезоне 2014-2015 он защищал цвета «Мордовии».