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    Аленичев: Возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание

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    Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев признался, что еще надеется вернуться в московский «Спартак».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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  • Специалист возглавил «Спартак» в июне 2015 года, подписав трехлетний контракт, но покинул пост главного тренера этой команды в августе 2016 года.

    «Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли – о "Енисее". Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне.

    Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч, если не ошибаюсь, два раза возвращался в "Локомотив". В жизни возможно все.

    Если стану себя хорошо проявлять как тренер – а я намерен расти и прогрессировать, учиться – возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание.

    Почему нет? Ничего исключать не стоит. Возможно, еще и получиться поработать в "Спартаке"!», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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