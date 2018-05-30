Аленичев: Возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание

Наставник «Енисея»признался, что еще надеется вернуться в московский

Специалист возглавил «Спартак» в июне 2015 года, подписав трехлетний контракт, но покинул пост главного тренера этой команды в августе 2016 года.

«Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли – о "Енисее". Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне.

Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч, если не ошибаюсь, два раза возвращался в "Локомотив". В жизни возможно все.

Если стану себя хорошо проявлять как тренер – а я намерен расти и прогрессировать, учиться – возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание.

Почему нет? Ничего исключать не стоит. Возможно, еще и получиться поработать в "Спартаке"!», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».