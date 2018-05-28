Неймар пока не готов на сто процентов

Нападающий сборной Бразилиизаявил, что пока не готов на 100%.

Футболист продолжает реабилитацию после перенесенной в марте операции по поводу трещины пятой плюсневой кости. Последний раз Неймар выходил на поле 25 февраля.

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«Физически я в порядке. Конечно, приходится адаптироваться к некоторым вещам. Есть определенные трудности, но они не должны помешать мне. Я пока не готов на 100%, но со временем это придет», — цитирует Неймара Globo Esporte.

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Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что форвард, возможно, примет участие в товарищеском матче со сборной Хорватии, который пройдет 3 июня в английском Ливерпуле.

«Мы ожидаем, что он сможет сыграет в первом контрольном матче. На неделе он проделал большой объем работы. Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Товарищеские матчи — важная фаза подготовки к чемпионату мира», — отметил Ласмар.

Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.