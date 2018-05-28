ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлПарни с характером. Что помешало «Ливерпулю»?
  • 09:49
    • Неймар пока не готов на сто процентов
  • 08:32
    • Хачанов поднялся на 38-ю строчку в рейтинге АТР
  • 08:18
    • Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»
  • 08:06
    • Павлюченкова поднялась на 28-е место в рейтинге WTA, Шарапова — 30-я
  • 07:50
    • Стали известны сроки сдачи российской антидопинговой лаборатории
    Все новости спорта

    Неймар пока не готов на сто процентов

  • подписаться
    •
    Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что пока не готов на 100%.

    Неймар
    Неймар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Футболист продолжает реабилитацию после перенесенной в марте операции по поводу трещины пятой плюсневой кости. Последний раз Неймар выходил на поле 25 февраля.

    Неймар обратился к Кубку мира

    «Физически я в порядке. Конечно, приходится адаптироваться к некоторым вещам. Есть определенные трудности, но они не должны помешать мне. Я пока не готов на 100%, но со временем это придет», — цитирует Неймара Globo Esporte.

    Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»

    Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что форвард, возможно, примет участие в товарищеском матче со сборной Хорватии, который пройдет 3 июня в английском Ливерпуле.

    «Мы ожидаем, что он сможет сыграет в первом контрольном матче. На неделе он проделал большой объем работы. Конечно, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Товарищеские матчи — важная фаза подготовки к чемпионату мира», — отметил Ласмар.

    Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

  • По теме
  • Россия — Австрия и еще дюжина матчей, которые нельзя пропускать
  • 26/05/2018 в 20:46
    •
  • Прогноз
  • Мексика — Уэльс
  • 2,20
  • Завтра в 04:00
    •
    Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 Товарищеские матчи ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые непопулярные подержанные кроссоверы в РоссииСамые ожидаемые автомобили 2018–2020 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Арруабаррена продолжит серию побед против Бабош
  • Лара Арруабаррена — Тимя Бабош. Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
  • Шарапова начнет с разгрома в Париже
  • Мария Шарапова — Ришель Хогенкамп. Прогноз и ставки
  • 1,80
    •
  • Станет ли победным дебют Манчини в сборной Италии?
  • Италия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Свитолина обыграла Томлянович Теннис «Ролан Гаррос». Провал Остапенко, стартовые успехи Макаровой и ДимитроваПодробности первого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:100
  • 07:37
    • Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18
  • 07:27
    • УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов
  • 07:15
    • «Кливленд» победил в Бостоне и вышел в финал плей-офф
    Ирвинг Лосано Футбол За кем следить на ЧМ-2018. Ирвинг ЛосаноВторой материал специальной рубрики к ЧМ-2018 Вчера в 11:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сохранят ли «моряки» прописку в элите?
  • 8,64
    •
  • 09:33
    • «Ливерпуль» и «Наполи» ведут борьбу за украинского голкипера
  • 09:19
    • Неймар обратился к Кубку мира
  • 09:07
    • Ан. Миранчук: Лидеры сборной — Акинфеев и Смолов, в плане юмора — Дзюба
    Халид Яфай Бокс Яфай дебютировал в США, Иноуэ сокрушил чемпионаОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе Вчера в 13:500
  • 08:51
    • Ефремов: При переезде питерского «Динамо» в Сочи проблем с документами не возникнет
  • 20:57
    • Остапенко не смогла защитить титул чемпионки «Ролан Гаррос»
  • 20:43
    • Фрум — победитель «Джиро д’Италия»
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие