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    Неймар опроверг слухи о возможном переходе в «Реал»

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    Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

    Неймар
    Неймар
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  • Ранее стало известно, что отец футболиста обратился к известному агенту Пини Захави с просьбой помочь осуществить трансфер в «Реал».

    «"Реал"? Сейчас я сосредоточен на сборной Бразилии. Иногда люди несут полнейшую чушь. Не стоит даже отвечать на это», — цитирует Неймара Globo Esporte.

    Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в ПСЖ.

    В завершившемся сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за ПСЖ в различных турнирах.

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