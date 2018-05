Салах: Уверен, что я сыграю на чемпионате мира

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египтарассказал о своём возвращении после травмы плеча.

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.

«Это была очень тяжёлая ночь, но я боец. Несмотря на все трудности, я уверен, что буду в России, а вы будете мной гордиться.

Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь», – написал Салах в своем твиттере.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e