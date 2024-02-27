Матч «Борнмут» — «Лестер» пройдет 27 февраля в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии, начало — 22:30 (мск). «Борнмут» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

Путь в 1/8 финала: «Борнмут» вышел в 1/8 финала благодаря победам над КПР (3:2) на выезде и «Суонси» (5:0) дома.

Матч проти лондонцев для «Вишен» выдался драматичным. К 48-й минуте они уступали 0:2, но за чуть более 20 минут смогли отличиться сразу тремя голами и в итоге победили.

Последние матчи: клуб в прошлом туре АПЛ на своем поле потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:1), пропустив один безответный мяч.

В трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, коллектив дважды проиграл при одной ничьей, так что у соперника есть неплохие шансы на успех.

Не сыграют: Тайлер Адамс, Райан Фредерикс, Макс Ааронс, Ллойд Келли и Джеймс Келли — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В пяти предыдущих матчах команда ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

Благодаря такой форме «Борнмут» занимает 14-ю позицию английской Премьер-лиги с отрывом в восемь очков от зоны вылета в Чемпионшип.

Доминик Соланке — самый результативный игрок команды в АПЛ с 14 голами, что позволяет ему быть третьим в списке бомбардиров. Еще один мяч он забил в Кубке Англии и один — в Кубке Лиги.

«Лестер»

Путь в 1/8 финала: «Лестер» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Миллуоллом» (3:2) на выезде и «Бирмингемом» (3:0) дома.

В каждом из этих поединков «Лисы» уверенно оформили успешный результат. По ходу игры против «Львов» они вели 2:0 и 3:1, тогда как «Синих» они разгромили, забив три безответных мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре Чемпионшипа — втором по рангу дивизионе Англии — гости потерпели поражение от «Лидса» (1:3).

На сегодня у коллектива мини-серия поражений из двух поединков, которые пришлись на национальный чемпионат — в предпоследней игре они уступили дома «Мидлсбро» (1:2).

Не сыграют: Вилфрид Ндиди травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: до поражений в двух предыдущих матчах «Лестер» не проигрывал шесть поединков кряду при пяти победах в последних из них.

Коллектив занимает первую строчку в Чемпионшипе, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователя «Лидс» и третью позицию, которая уже не выводит в АПЛ напрямую.

Кирнан Дьюсберри-Холл — главная атакующая сила клуба с 10 голами в лиге. В Кубке Англии текущего сезона он не забивал.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Борнмута» забивали обе команды

в пяти последних матчей «Борнмут» не выиграл

в шести из семи последних матчей «Лестера» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Лестера» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не выиграли. Их текущая форма заставляет болельщиков клуба волноваться.

И хотя «Лестер» в последних двух матчах проиграл, все же не лучшая форма соперника позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

Ставка: «Борнмут» не выиграет в основное время за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не выиграют в основное время при тотал больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Лестер» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.80.