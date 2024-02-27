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    Выбьет ли «Борнмут» из Кубка Англии «Лестер»?

    «Борнмут» — «Лестер». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Лестер»
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    «Борнмут» — фаворит матча
    Матч «Борнмут» — «Лестер» пройдет 27 февраля в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии, начало — 22:30 (мск). «Борнмут» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    Путь в 1/8 финала: «Борнмут» вышел в 1/8 финала благодаря победам над КПР (3:2) на выезде и «Суонси» (5:0) дома.

    Матч проти лондонцев для «Вишен» выдался драматичным. К 48-й минуте они уступали 0:2, но за чуть более 20 минут смогли отличиться сразу тремя голами и в итоге победили.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре АПЛ на своем поле потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:1), пропустив один безответный мяч.

    В трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, коллектив дважды проиграл при одной ничьей, так что у соперника есть неплохие шансы на успех.

    Не сыграют: Тайлер Адамс, Райан Фредерикс, Макс Ааронс, Ллойд Келли и Джеймс Келли — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В пяти предыдущих матчах команда ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

    Благодаря такой форме «Борнмут» занимает 14-ю позицию английской Премьер-лиги с отрывом в восемь очков от зоны вылета в Чемпионшип.

    Доминик Соланке — самый результативный игрок команды в АПЛ с 14 голами, что позволяет ему быть третьим в списке бомбардиров. Еще один мяч он забил в Кубке Англии и один — в Кубке Лиги.

    «Лестер»

    Путь в 1/8 финала: «Лестер» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Миллуоллом» (3:2) на выезде и «Бирмингемом» (3:0) дома.

    В каждом из этих поединков «Лисы» уверенно оформили успешный результат. По ходу игры против «Львов» они вели 2:0 и 3:1, тогда как «Синих» они разгромили, забив три безответных мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре Чемпионшипа — втором по рангу дивизионе Англии — гости потерпели поражение от «Лидса» (1:3).

    На сегодня у коллектива мини-серия поражений из двух поединков, которые пришлись на национальный чемпионат — в предпоследней игре они уступили дома «Мидлсбро» (1:2).

    Не сыграют: Вилфрид Ндиди травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: до поражений в двух предыдущих матчах «Лестер» не проигрывал шесть поединков кряду при пяти победах в последних из них.

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    Коллектив занимает первую строчку в Чемпионшипе, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователя «Лидс» и третью позицию, которая уже не выводит в АПЛ напрямую.

    Кирнан Дьюсберри-Холл — главная атакующая сила клуба с 10 голами в лиге. В Кубке Англии текущего сезона он не забивал.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Борнмута» забивали обе команды

    • в пяти последних матчей «Борнмут» не выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Лестера» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Лестера» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не выиграли. Их текущая форма заставляет болельщиков клуба волноваться.

    И хотя «Лестер» в последних двух матчах проиграл, все же не лучшая форма соперника позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

    Ставка: «Борнмут» не выиграет в основное время за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не выиграют в основное время при тотал больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Лестер» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.80.

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    «Борнмут» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Борнмут» из Кубка Англии «Лестер»?
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