Массимилиано Аллегри установил исторический рекорд Серии А

Главный тренерстал первым тренером в истории Серии А, набравшим 1000 очков в чемпионате.

Это случилось в воскресенье, 25 февраля, когда «старая синьора» добыла волевую победу над «Фрозиноне» (3:2).

Массимилиано Аллегри возглавляет туринский клуб с 2021 года. Ранее 56-летний специалист работал с «бьянконери» с 2014 по 2019 год, а также был главным тренером «Милана» и «Кальяри».

В 496 матчах элитного итальянского дивизиона Аллегри добыл 301 победу, 99 ничьих и 96 поражений. Он выиграл шесть титулов Серии А, пять из них подряд в «Ювентусе» с 2014 по 2019 годы, а первый — в «Милане» в сезоне 2010/11.