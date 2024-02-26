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    «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?

    «Динамо» Москва — ЦСКА. Ставка (к. 2.27) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — ЦСКА
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    Эрик О'Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Февраля 2024 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Острота и интрига в верхней части таблицы Западной конференции по-прежнему живут даже с учетом того, что 26 февраля состоятся последние матчи. Битва за лидерство еще не окончена.

    На данный момент первое место в таблице Запада принадлежит «Динамо» Москва, которое в 67 играх набрало 96 очков. Дистанция между вторым СКА составляет один балл при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Динамовцы уже несколько недель вообще не думают о каких-либо потерях очков. Для столичного клуба это перестало быть проблемой с 6 февраля.

    Все прогнозы на КХЛ

    Три последние встречи команда Алексея Кудашова провела на «ВТБ Арене», где сперва обыграла «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), затем добилась непростой победы над «Северсталью» (3:2) и вырвала два балла у «Адмирала» (4:3 ОТ).

    Не сыграют: В московском дерби динамовцам не поможет форвард Седрик Пакетт из-за травмы.

    Состояние команды: В заключительном этапе регулярного чемпионата «Динамо» находится, пожалуй, в лучшей за долгое время форме, которая способна довести команду как можно дальше и в плей-офф.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Под конец откровенно слабого регулярного сезона действующий чемпион получил подарок, на который едва ли рассчитывал условно месяцем ранее.

    Речь идет о шестом месте в таблице Западной конференции. На эту позицию ЦСКА поднялся с 75 очками по итогам 67 матчей, опередив на один балл скисшее на финише чемпионата «Торпедо».

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    • Последние матчи: Даже на завершающей стадии регулярки столичный клуб допускает ненужные промахи, одним из которых в недавнем прошлом стало домашнее поражение от «Витязя» (1:2).

    Оставшись без очков в игре с аутсайдером Запада, у которого не осталось никакой мотивации, команда Сергея Федорова выдала яркую встречу с «Сибирью» (4:3 ОТ).

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    Важнее «армейцам» было зацепиться за очки в очном матче с «Торпедо» — единственным на финише прямым конкурентом. К счастью для москвичей, с этой задачей они справились (2:1).

    Не сыграют: Этот матч из-за повреждения пропустит защитник Марсель Ибрагимов.

    Состояние команды: Нынешний регулярный сезон ЦСКА провел до боли посредственно. На фоне результатов в течение кампании «армейцев» едва ли удается ассоциировать с теми, кто готов замахнуться на финал Кубка.

    Статистика для ставок

    • Пять последних домашних матчей «Динамо» Москва закончились его победой.

    • Общая беспроигрышная серия команды Алексея Кудашова увеличилась до восьми матчей

    • В трех очных встречах в нынешнем сезоне динамовцы победили, забрасывая каждый раз по 4 шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.20, а победа ЦСКА — в 2.84.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 4.5 — за 2.45.

    Динамо — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

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  • 2.254.152.85Бонус$9500
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    Прогноз: На финишной прямой «Динамо» Москва набрало фантастическую форму. И в текущих условиях столичная команда имеет полное право стать сильнейшей по итогам регулярной кампании.

    Однако для этого ей необходимо сделать финальный рывок, который позволит убить двух зайцев — возглавить Запад и оформить «4 из 4» в принципиальном дерби.

    Ставка: «Динамо» Москва победит за 2.27.

    Прогноз: Учитывая, что в ворота ЦСКА по 2 шайбы и более кладут соперники уровня «Витязя» или «Сибири», очередная игра «армейцев» может быть омрачена поражением с большим количеством пропущенных голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 за 2.28.

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    «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?
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