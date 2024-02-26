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    «Металлург» Мг будет результативен в битве лидеров?

    «Металлург» Мг — «Авангард». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    «Авангард» в предыдущем матче с «Металлургом» Мг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 26 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Февраля 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В заключительном матче регулярного сезона решится судьба лидерства в Восточной конференции, которая на текущий момент зависит от «Магнитки».

    В 67 матчах «Металлург» Мг заработал 93 очка, с которыми вновь занимает первое место и на один балл опережает «Авангард». Разумеется, стороны имеют одинаковое количество проведенных встреч.

    Последние матчи: Последнее поражение «Металлурга» Мг датировано 17 февраля. И случилось оно как раз в игре с «Авангардом» в Омске, где гости устроились на 0:3.

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    Однако за неудачей на выезде последовала серия побед, которая вернула команде Андрея Разина первую строчку. Поочередно магнитогорцы обыграли «Ак Барс» (2:1), «Амур» (3:0) и «Витязь» (2:1).

    Не сыграют: К битве лидеров «Магнитка» готовится в полном составе.

    Состояние команды: Даже ничьей в основное время хватит «Металлургу» Мг для того, чтобы нынешнюю кампанию завершить на первом месте, поскольку в его активе побед больше, а это при равенстве очков станет ключевой статистикой.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Еще несколько дней назад перед омской командой маячила реальная перспектива закончить регулярный сезон в роли лидера Востока.

    Однако перед заключительным туром ситуация в который раз изменилась. В 67 встречах «Авангард» набрал 92 очка и опустился на второе место в таблице Востока, дав «Металлургу» Мг фору в один балл.

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    • Последние матчи: Февраль 2024 года «Авангард» вправе назвать месяцем упущенных возможностей, поскольку неоднократно омичи имели теоретическое преимущество в контексте шансов на первое место, но бездарно ими распоряжались.

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    В частности, в четырех матчах из последних шести команда Михаила Кравеца проиграла. В преддверии выезда в Магнитогорск «Авангард» заработал по одному баллу в матчах с «Ладой» (2:3 ОТ) и «Трактором» (2:3 Б).

    Не сыграют: Заключительную игру регулярки из-за травм пропустят защитник Роман Абросимов и нападающий Иван Телегин.

    Состояние команды: На финишном рубеже сезона форма «Авангарда» вызывает тревогу. Команда Кравеца потеряла игровой тонус, что в преддверии плей-офф не может не настораживать. В таком состоянии любой соперник в раунде на вылет способен стать по-настоящему опасным.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг не проиграл в основное время ни в одном из 12 последних матчей дома (11 побед, 1 поражение в серии буллитов)

    • Только в одной игре на родном катке из предыдущих пяти «Магнитка» пропустила больше гола

    • Четыре последних матча «Авангарда» в гостях закончились его поражением

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.10, а победа «Авангарда» — в 2.98.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 4.5 — за 2.27.

    Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Прогноз: На исход битвы за первое место могут повлиять дальнейшие цели команд. В частности, речь идет о желании (или его отсутствии) лететь на Дальний Восток.

    Однако едва ли изматывающая кампания в Хабаровчане, которая предначертана лидеру, станет сдерживающим фактором. «Магнитка» на финише сезона выглядит предпочтительнее, поэтому на домашнем катке она станет фаворитом.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.80.

    Прогноз: Как уже было упомянуто ранее, текущие кондиции «Авангарда» вряд ли можно назвать оптимальными.

    В заключительном матче сезона он рискует нарваться на разгром, также обусловленный желанием «Металлурга» Мг взять реванш за недавние 0:3.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.35.

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    «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг будет результативен в битве лидеров?
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