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    «Милан» и «Аталанта» поделили очки

    «Милан» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 26-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Аталанта» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

    Рафаэль Леау
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    Рафаэль Леау

    На гол Рафаэля Леау гости ответили точным ударом Тена Копмейнерса с пенальти. Оба мяча были забиты в первом тайме.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Аталанта 1:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Леау (3'), 1:1 Теун Коопмейнерс (пенальти) (42') Милан: Мик Меньян, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Алессандро Флоренци (Давиде Калабрия, 57'), Маттео Габбиа, Ясин Адли, Исмаэль Беннасер (Юнус Муса, 79'), Кристиан Пулишич (Ноа Окафор, 88'), Рубен Лофтус-Чик, Рафаэл Леау, Оливье Жиру Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Исак Хин, 79'), Эмиль Хольм (Давиде Дзаппакоста, 46'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 89'), Шарль Де Кетеларе (Адемола Лукман, 46'), Алексей Миранчук (Джанлука Скамакка, 63'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон Предупреждения: Stefano Pioli (40'), Мартен де Рон (44'), Рафаэл Леау (45 + 3'), Эмиль Хольм (45 + 3'), Адемола Лукман (56'), Эдерсон (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры у «Милана» стало 53 очка и третье место в турнирной таблице Серии А. У «Аталанты» 46 пунктов и пятая строчка.

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