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    «Интер» на чужом поле разгромил «Лечче»

    «Лечче» — «Интер»: счет матча 0:4, обзор голов

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    «Интер» всухую обыграл «Лечче» (4:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

    «Интер»
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    «Интер»

    В 1-м тайме гости забили 1 безответный гол. На 15-й минуте нападающий команды Лаутаро Мартинес открыл счет в матче точным ударом в нижний угол ворот.

    Во 2-м отрезке «Интер» уже забил 3 гола. Сначала на 54-й минуте полузащитник команды Давид Фраттези удвоил преимущество гостей, а спустя всего 2 минуты «Интер» сделал счет крупным благодаря голу все того же Мартинеса — 3:0.

    На 68-й минуте защитник гостей Стефан де Врей поставил точку в этом матче, забив 4-й гол своей команды.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Интер 0:4
    Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (15'), 0:2 Давиде Фраттези (54'), 0:3 Лаутаро Мартинес (56'), 0:4 Стефан де Врей (67') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Федерико Баскиротто, Ахмед Туба (Хоан Гонсалес, 57'), Антонино Галло, Алексис Блен, Юльбер Рамадани (Медон Бериша, 79'), Хамза Рафья (Mohamed Kaba, 58'), Никола Сансоне (Ламек Банда, 57'), Роберто Пикколи, Pontus Almqvist (Реми Уден, 77') Интер: Эмиль Аудеро, Федерико Димарко (Тажон Бушанан, 76'), Дензел Дюмфрис, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Дави Классен, 64'), Кристьян Аслани (Николо Барелла, 55'), Давиде Фраттези (Ebenezer Akinsanmiro, 76'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 65'), Алексис Санчес Предупреждения: Никола Сансоне (3'), Кристьян Аслани (38'), Генрих Мхитарян (63')

    После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 66-ю очками в активе. «Лечче» — на 14-й позиции (24 балла).

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