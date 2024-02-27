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    Три очка для «Катанзаро»?

    «Катанзаро» — «Бари». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Серия B, 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Катанзаро» — «Бари»
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    «Бари»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Катанзаро» — «Бари». Начало — 22:30 (мск). «Катанзаро» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 27 Февраля 2024 года
    Catanzaro
  • Италия. Серия B
    •  Catanzaro 22:30 Бари Бари
  • Италия. Серия B
    •

    «Катанзаро»

    Турнирное положение: «Катанзаро» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом команда довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться 42 забитыми голами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три пункта. «Катанзаро» переиграл «Читтаделлу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Катанзаро» выиграл лишь 2 раза. Причем забила в них команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Причем не проигрывает команда уже на протяжении 5 поединков. Да и до 4 места рукой подать — всего 4 очка.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является слабоватая оборона. В 26 матчах пропущено уже 37 мячей.

    Поединки против «Бари» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Катанзаро» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть первую за 3 года викторию над оппонентом. Да и соперник нынче не столь силен.

    «Бари»

    Турнирное положение: «Петушки» в нынешнем сезоне не особо блещут результатами. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы Серии B.

    Команда забила 27 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при 3 поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бари» выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «Бари» имеет явные проблемы с реализацией голевых моментов. В 26 матчах «петушки» настреляли всего 27 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Бари» потерпел обидную неудачу. Команда минимально уступила «Зюйдтиролю».

    В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Бари» не побеждал на выезде еще в конца октября.

    Статистика для ставок

    • «Катанзаро» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Бари» фактически каждый второй свой матч играет вничью

    • «Катанзаро» не обыгрывал «Бари» уже 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Катанзаро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: «Катанзаро» весьма неплохо атакует, и уж в родных стенах должен преуспеть в плане реализации.

    «Бари» крайне нестабилен, к тому же в нынешнем сезоне крайне неудачно играет на чужих полях.

    Ставка: Победа «Катанзаро» за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече забьют на двоих больше 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Катанзаро» — «Бари»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Катанзаро»?
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