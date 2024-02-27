В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Катанзаро» — «Бари». Начало — 22:30 (мск). «Катанзаро» — «Бари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Катанзаро»

Турнирное положение: «Катанзаро» в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом команда довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться 42 забитыми голами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три пункта. «Катанзаро» переиграл «Читтаделлу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Катанзаро» выиграл лишь 2 раза. Причем забила в них команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Причем не проигрывает команда уже на протяжении 5 поединков. Да и до 4 места рукой подать — всего 4 очка.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является слабоватая оборона. В 26 матчах пропущено уже 37 мячей.

Поединки против «Бари» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Катанзаро» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть первую за 3 года викторию над оппонентом. Да и соперник нынче не столь силен.

«Бари»

Турнирное положение: «Петушки» в нынешнем сезоне не особо блещут результатами. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 27 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 30.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при 3 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бари» выглядит крайне нестабильно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Бари» имеет явные проблемы с реализацией голевых моментов. В 26 матчах «петушки» настреляли всего 27 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Бари» потерпел обидную неудачу. Команда минимально уступила «Зюйдтиролю».

В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Бари» не побеждал на выезде еще в конца октября.

Статистика для ставок

«Катанзаро» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Бари» фактически каждый второй свой матч играет вничью

«Катанзаро» не обыгрывал «Бари» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Катанзаро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: «Катанзаро» весьма неплохо атакует, и уж в родных стенах должен преуспеть в плане реализации.

«Бари» крайне нестабилен, к тому же в нынешнем сезоне крайне неудачно играет на чужих полях.

Ставка: Победа «Катанзаро» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече забьют на двоих больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16