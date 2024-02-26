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    «Фиорентина» — «Лацио». Ставка (к. 2,27) и прогноз на чемпионат Италии 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Лацио»
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    Лукас Бельтран (слева) и Андреа Белотти стали лидерами атак «фиалок»
    «Фиорентина» — «Лацио». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 20:30 (мск) «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Февраля 2024 года
    Фиорентина
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    •  Фиорентина 22:45 Лацио Лацио
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: подопечные Винченцо Итальяно идут сейчас на восьмом месте в Серии А с 38 очками, но никак не могут сделать решительный вверх и ворваться в зону Лиги чемпионов, хотя для этого многое у них есть, включая сильный и разнообразный состав.

    Последние матчи: в предыдущей игре была ничья со скромным «Эмполи» (1:1), преоразившийся после назначения известного «спасателя» от вылета Давиде Николы.
    «Фиорентина» забила первой усилиями Лукаса Бельтрана, но не смогла удержать победу после перерыва.

    В Лиге конференций команда проведет свой матч в марте. Ранее была яркая победа над «Фрозиноне» (5:1) и неожиданное поражение от «Лечче» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: травмированы Кристенсен, Куаме, Додо и Бираги, но всем им есть сейчас равноценная замена, состав у «Фиорентины» очень глубокий.

    Состояние команды: «фиалки» играют очень неровно на протяжении всего сезона, даже всего времени, что ими руководит Винченцо Итальяно. Они могут выдать яркий и результативный матч, а потом сыграть на 0:0.

    «Лацио»

    Турнирное положение: команда Маурицио Сарри располагается на 7-м месте в Серии А с 40 очками и как раз на два очка опережает своего будущего соперника «Фиорентину». У команды полно проблем, но руководство во главе с Клаудио Лотито все равно мечтает о Лиге чемпионов.

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    • Последние матчи: в последнем туре было поражение от «Болоньи» со счетом 1:2. «Лацио» первым открыл счет после гола Густава Исаксена, но затем пропустил дважды.

    Ранее была сенсационная победа в Лиге чемпионов на своем поле над «Баварией» (1:0) и успех над «Кальяри» в гостях (3:1).

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    Не сыграют: защитник Марио Гила дисквалифицирован, под вопросом участие целой группы футболистов: Патрика, Хюсая, Ровеллы, Дзакканьи, Весино. Два последних являются игроками основы.

    Состояние команды: «Лацио» в этом сезоне не так ярок, Маурицио Сарри продолжает нащупывать свой основной состав, для его философии очень важно иметь постоянную обойму из 14-15 человек, действия которых доведены до автоматизма.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Лацио» выиграл на своем поле со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «орлы» победили на выезде 4:0, а на своем поле сыграли вничью 1:1

    • Команды забивают и пропускают в среднем больше одного гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фиорентины» дают 2,30, а на «Торино» — 3,50. Ничья оценивается букмекерами в 3,30.

    Прогноз: Обе команды играют очень неровно на протяжении всего сезона, чередуя яркие и невзрачные матчи. Тем не менее, здесь стоит ожидать голов. Лукас Бельтран на острие «фиалок» чувствует себя все более уверенно и стал стабильно забивать, именно такого наконечника «Фиорентине» не хватало. Иммобиле тоже пока избавился от болячек.

    Фиорентина — Лацио: коэффициенты букмекеров

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  • 2.253.153.45Бонус$9500
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    Ставка: тотал больше 2,5 за 2,27.

    Прогноз: более рисковым вариантом является ничья. Команды могут устроить так тягомотину, так и результативную перестрелку с равными шансами.

    Ставка: ничья за 3,30.

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    «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. Голы тут будут в большом количестве
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