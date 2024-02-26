В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, АПЛ, французской Лиге 2 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фиорентина» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиалки» сейчас идут в зоне Лиги Европы на восьмом месте в Серии А, но их амбиции простираются гораздо выше. Руководство «Фиорентины» и главный тренер Винченцо Итальяно мечтают оказаться в четверке сильнейших Серии А, которая дает право играть в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Фиорентина» не смогла обыграть в гостях «Эмполи» (1:1). Единственный гол забил аргентинец Лукас Бельтран, который, похоже, окончательно освоился в Италии и постепенно становится лидером атак команды. Потери у «фиалок» только в линии обороны, поэтому есть смысл ждать от нее голов.

Все прогнозы на Серию А

Команда Маурицио Сарри играет очень нестабильно в текущем сезоне, у нее немного упала результативность в начале сезона, но после окончательного выздоровления Чиро Иммобиле потихоньку дела в атаке пошли на лад.

Сейчас «Лацио» идет на седьмой строчке в таблице Серии А, но, конечно, президент Клаудио Лотито ставит перед командой гораздо более высокие цели. В предыдущем туре «Лацио» уступил на своем поле «Болоньи» (1:2), и теперь полон решимости взять реванш. Все ведущие футболисты, кроме Дзакканьи в строю.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,66.

«Вест Хэм» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

Команда Давиде Мойеса идет на девятом месте с 36 очками в английской Премьер-лиге и играет довольно результативно в этом сезоне. У нее 36 забитых мячей в 25 матчах. В последнем туре «Вест Хэм» неожиданно уступил в гостях со счетом 0:2 «Ноттингем Форест».

«Молотобойцы» отыграли слабо и заслуженно уступили. Ранее были разгромы от «Арсенала» (0:6) и «Манчестер Юнайтед» (0:3), то есть уже три встречи команда не может поразить ворота соперника, что с учетом наличия в составе Боуэна, Уорда-Прауза, Ингса, Кудуса выглядит несколько неожиданным, пусть пока и травмирован Лукас Пакета.

Все прогнозы на АПЛ

«Пчелы» идут на 14-й строчке в АПЛ с 25 очками, от зоны вылета их отделяет всего пять баллов, что с учетом плотности в таблице совсем немного. В предыдущем матче «Брентфорд» навязал сопротивление «Манчестер Сити» и проиграл ему всего в один мяч.

Большим подспорьем для команды стало возвращение в строй после длительной дисквалификации нападающего Айвена Тоуни, который не растерял форму и стабильно поражает ворота соперников. Постепенно приходит в себя после Кубка Африки и другая прима атаки Бриан Мбемо.

Наш прогноз: обе забьют за 1,63.

«Кан» — «Анже»

Сейчас «Кан» идет на 10-м месте во французской Лиге 2. В предыдущем матче команда уступила «Генгаму» со счетом 0:1, допустив грубую ошибку у собственных ворот. Вообще защита, «Кана» не является эталоном надежности в этом сезоне и пропускает довольно много.

Даже недавняя смена главного тренера (сейчас ее тренирует молодой специалист Николас Себе) не сильно помогла наладить дела в защите. В команде есть травмированные и дисквалифицированные из основного состава, в том числе и в оборонительной линии.

«Анже» неожиданно слабо провело две последних встречи против «Осера» (0:1) и «Сент-Этьена» (0:3). Сказывается отсутствие главной ударной силы в атаке 31-летнего Луи Диони, который забил уже 10 мячей в текущем сезоне, что для французской Лиги 1 является серьезным результатом.

Сейчас «Анже» идет на втором месте в чемпионате с 46 очками, а от лидера «Осера» отстает всего на пять очков, имея игру в запасе. К игре против «Кана» Диони должен успеть поправиться, но даже без него в составе немало ярких футболистов, поигравших в элитном французском дивизионе, которые найдут возможность вскрыть оборону противника.

Наш прогноз: «Анже» забьет за 1,43.

Общий коэффициент: 3,87.