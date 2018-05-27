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    Источник: Салах выбыл на два месяца и пропустит ЧМ-2018

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    Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах выбыл на два месяца из-за травмы плеча и пропустит чемпионат мира в России, сообщил глава спортивного комитета Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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  • 25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.

  • Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления
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    • «С превеликим сожалением и грустью хочу сообщить, что великая звезда Мохамед Салах пропустит два месяца из-за травмы. Это означает, что он не сыграет на чемпионате мира. Желаем ему скорейшего выздоровления

    Я думаю, что "Ливерпуль" не позволит Салаху принимать кортизон, потому что это опасно для игрока в долгосрочной перспективе и будет гнуть свою линию, чтобы завершить лечение в течение двух месяцев, что, к сожалению, означает, что мы не увидим звезду Салаха на Кубке мира», – цитирует Goal Турки Аль-Шейха.

  • Салах может не сыграть с Уругваем
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    • Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.

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    • Напомним, сборные Египта и Саудовской Аравии являются соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

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