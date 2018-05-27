Источник: Салах выбыл на два месяца и пропустит ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля»выбыл на два месяца из-за травмы плеча и пропустит чемпионат мира в России, сообщил глава спортивного комитета Саудовской Аравии

Мохамед Салах uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру.

«С превеликим сожалением и грустью хочу сообщить, что великая звезда Мохамед Салах пропустит два месяца из-за травмы. Это означает, что он не сыграет на чемпионате мира. Желаем ему скорейшего выздоровления

Я думаю, что "Ливерпуль" не позволит Салаху принимать кортизон, потому что это опасно для игрока в долгосрочной перспективе и будет гнуть свою линию, чтобы завершить лечение в течение двух месяцев, что, к сожалению, означает, что мы не увидим звезду Салаха на Кубке мира», – цитирует Goal Турки Аль-Шейха.

Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.

Напомним, сборные Египта и Саудовской Аравии являются соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.