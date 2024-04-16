ЛЧ. Вторая серия классики от «Ман Сити» и «Реала», «Атлетико» против «Желтой стены» и непобедимая «Бавария»

16 и 17 апреля в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/4 финала. Все четыре противостояния застыли в неопределенности: в двух из них первые матчи закончились вничью, а еще в двух — минимальным преимуществом одной из команд, которое ничего не гарантирует.

«Боруссия» Дортмунд — «Атлетико»

16 апреля, 22:00 мск

Встреча на «Ванда Метрополитано» отличалась по накалу и результативности от трех остальных четвертфинальных противостояний и поначалу выглядела довольно односторонней. Мадридцы уверенно перехватили инициативу и, пользуясь ошибками дортмундской обороны, уже на исходе получаса вели в два мяча.

Но после перерыва «матрасники» сбавили обороты и начали удерживать преимущество, немцы заиграли активнее и в итоге сократили преимущество «Атлетико» до минимума, оставив себе хорошие шансы на ответный матч.

Наставник «Боруссии» Эдин Терзич во втором тайме сделал три замены, и все они сработали. Себастьен Алле забил, а Джейми Бино-Гиттенс и Юлиан Брандт отметились ударами в каркас ворот, едва не сравняв счет в компенсированное время (тогда параллели с противостоянием 1/8 финала против ПСВ стали бы еще более явными).

На «Сигнал Идуна Парк» «Боруссию» будут поддерживать 80 тысяч болельщиков, а «Атлетико» пропускает в 10 последних матчах матчах во всех турнирах и нестабильно играет на выезде. В последних семи гостевых играх у команды Диего Симеоне — четыре поражения, две ничьих и лишь одна победа.

В последнем матче Ла Лиги мадридский клуб на своем поле одержал волевую победу над «Жироной» (3:1), а дортмундцы в меньшинстве победили в матче Бундеслиги в Менхенгладбахе со счетом 2:1. В лазарете «Атлетико» защитники Марио Эмосо и Тома Лемар, а также нападающие Мемфис Депай и Маркос Пауло. У «Боруссии» травмирован защитник Рами Бенсебайни

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«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»

16 апреля, 22:00 мск

Еще одно противостояние, кардинально изменившееся после перерыва. Первый тайм в целом остался за каталонцами, которым, правда, долго никак не удавалось воплотить в голы свои многочисленные моменты. Лишь на 37-й минуте ошибка Доннарумы помогла Рафинье отрыть счет.

На вторую половину игры парижане вышли хорошенько заряженными и не только сразу же отыгрались благодаря шикарному удару Усмана Дембеле, но и пару минут спустя вышли вперед благодаря мячу Витиньи. Но удачные замены и тут решили исход противостояния — выпущенные Хави в концовке Педри и Андреас Кристенсен принесли каталонцам победу и минимальное преимущество перед домашним матчем.

Килиан Мбаппе, который на «Парк Де Пренс» был совершенно незаметен, за что получил много критики, в свой прошлый приезд в Барселону в 2021-м отметился хет-триком. Парижане будут надеяться, что их лидер проявит себя в решающий момент.

ПСЖ должно помочь и возвращение отбывшего дисквалификацию Хакими. У «Барсы» в свою очередь из-за перебора карточек не сыграют Кристенсен и Серхи Роберто — и это вдобавок к травмированным Алексу Бальде и Гави. В лазарете парижан Преснель Кимпембе, Серхио Рико и Левен Курзава, под вопросом выход на поле Норди Мукиеле.

«Барселона» не проигрывает 13 матчей подряд (В10 Н3), одержав победы в последних шести встречах. Накануне встречи с ПСЖ был с минимальным счетом обыгран на выезде «Кадис» (1:0). Французский клуб в свою очередь в прошлую среду потерпел первое поражение в 28 матчах во всех турнирах (В19 Н8), после чего неделю отдыхал.

С нашими прогнозами на исход матча в Каталонии можно ознакомиться здесь. Есть и более дерзкий прогноз, для любителей рискнуть.

«Бавария» — «Арсенал»

17 апреля, 22:00 мск

Провалившей сезон на внутренней арене «Баварии» остается делать ставку на Лигу чемпионов и в Лондон на прошлой недели мюнхенцы ехали с довольно уверенным настроем — три последние встречи с «канонирами» они выиграли с одинаковым счетом 5:1 и были настроены на продолжение банкета.

Но подопечные Мануэля Артеты за последние пару лет сильно прибавили в уверенности, что и продемонстрировали, начав давить на ворота гостей и забив быстрый гол. Опытная «Бавария» не стушевалась и еще до перерыва не только отыгралась но и повела в счете благодаря пенальти, забитому Гарри Кейном.

Возможно в прошлом это выбило бы «Арсенал» из колеи, но после перерыва «канониры» методично давили на ворота соперника и добились своего, сравняв счет. Теперь их ждет поездка за победой в Мюнхен, где «Бавария» за весь сезон проигрывала лишь дважды, а в Лиге чемпионов и вовсе ни разу (да и вничью играла лишь дважды).

В последнем матче подопечные Томаса Тухеля дома победили «Кельн» (2:0), после чего наблюдали коронацию «Байера», а вот «Арсенал» накануне выезда в Германию уступил на своем поле «Астон Вилле» со счетом 0:2, потерпев первое поражение в 12 матчах АПЛ и значительно ухудшив свои шансы в чемпионской гонке, где теперь лидирует «Ман Сити».

К ответному матчу с «Арсеналом» немецкий клуб подходит с двумя ощутимыми потерями: Алфонсо Дэвис дисквалифицирован, а Серж Гнабри, похоже, не сыграет из-за травмы, как и Кингсли Коман. У англичан в лазарете Юрриен Тимбер.

«Манчестер Сити» — «Реал»

17 апреля, 22:00 мск

Это противостояние считалось настоящей жемчужиной четвертьфинального этапа и матч на «Сантьяго Бернабеу» не подкачал, начиная с быстрого гола Бернарду Силвы, открывшего счет на первых минутах и до «пушки» Феде Вальверде, позволившей мадридцам уйти от поражения в концовке встречи, которая стала юбилейной 200-й для Карло Анчелотти в Лиге чемпионов.

А между этими двумя мячами было много красивого футбола с переходившей от одной команды к другой инициативой, коварных рикошетов, позволивших Камавинге и Родриго вывести «Реал» вперед еще до перерыва и шикарных ударов Фодена и Гвардиола из-за пределов штрафной, которые во втором тайме вернули преимущество английскому клубу, хотя и ненадолго.

Теперь «Реал», одолевший на выходных на выезде «Мальорку» (1:0) отправляется на «Этихад», где «Ман Сити» накануне уничтожил «Лутон Таун» (5:1), вернув лидерство в таблице АПЛ. В полуфинале прошлого сезона Лиги чемпионов «Сити» тоже сыграл вничью в Мадриде (хоть и 1:1), а дома разгромил «Реал» со счетом 4:0.

На этот раз вряд ли все будет так просто, да и «Реал» уже зарекомендовал себя как клуб, который точно знает, как выходить из сложных ситуаций — не зря он выигрывал этот турнир уже 14 раз.

Испанской команде не поможет дисквалифицированный Орельен Чуамени и травмированные Тибо Куртуа и Давид Алаба. У «Ман Сити» вернулся в строй Кевин Де Брейне.

Что дальше?

Жеребьевка полуфинала уже проведена, точное расписание матчей, которые пройдут 30 апреля/1 мая и 7-8 мая будет утверждено 18 апреля. Полуфиналы: «Атлетико»/«Боруссия» — «ПСЖ»/«Барселона», «Арсенал»/«Бавария» — «Реал»/«Ман Сити»

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.