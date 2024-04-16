«Боруссия» Д
Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд прошла ПСВ, сыграв на чужом поле вничью 1:1 и победив дома 2:0.
В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда проиграла на выезде 1:2, поэтому для выхода в полуфинал ей необходимо побеждать с разницей в два мяча.
Боруссия Д — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Шмели» в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле обыграли «Боруссию» Менхенгладбах (2:1) в непростой борьбе.
Этот успех прервал мини-серию поражений клуба в два поединка. Помимо нынешнего соперника его обидчиком также стал «Штутгарт» в Бундеслиге.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не сыграют: Алле, Бенсебайни — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Боруссия» Дортмунд потерпела два поражения при шести победах.
Хотя такие результаты позволяют коллективу продолжать выступления в Лиге чемпионов, в национальном первенстве он идет пятым, поэтому рискует не сыграть в главном еврокубке следующего сезона.
Адейеми и Ройс — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов, забив по два мяча.
«Атлетико»
Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» прошел миланский «Интер», проиграл 0:1 на выезде и выиграв дома по пенальти (2:1).
В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда выиграла дома со счетом 2:1, поэтому для выхода в полуфинал ей достаточно сыграть даже вничью.
Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости выиграли. На своем поле мадридцы смогли справиться с конкурентом за место в топ-4 — «Жироной» (3:1).
Этот успех продлил победную серию «Атлетико» до трех поединков, которые пришлись на чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Не сыграют: Депай, Лемар — травмированы. Дисквалифицирован — Лино.
Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Атлетико» одержал пять побед и четыре раза проиграл при одной ничьей.
Эти противоречивые результаты вылились не только в непростой выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и вылет из Кубка Испании, тогда как за попадание в топ-4 еще нужно побороться.
Антуан Гризманн делит второе место в списке бомбардиров Лиги чемпионов с шестью голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Дортмунд» выиграл
- в восьми из девяти последних матчей «Атлетико» было забито больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Атлетико» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.60, победа «Атлетико» — в 3.10.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сченарием, чем ТБ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Во всех этих играх было забито больше 2,5 голов.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяев сработали оба данных расклада.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.