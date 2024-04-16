16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы текущий сезон в Бундеслиге проводят ниже своих амбиций. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д борется за попадание в Лигу чемпионов. Отставание от искомого 4 места измеряется только дополнительными показателями.

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Боруссия» Д переиграла своих гладбахских одноклубников (2:1).

Причем до того дортмундцы уступили «Атлетико» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Причем гол Аллера при счете 0:2 существенно улучшил немцам настроение.

До последней того матча «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (0:1). Хотя до того команда выиграла 5 раз подряд.

Не сыграют: Себастьен Аллер, Рами Бенсебаини, Джейдон Санчо — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: без нескольких ведущих игроков дортмундцам придется крайне непросто. Плюс немцам придется рисковать.

Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Да и вообще, шансы пройти испанцев у дортмундцев достаточно неплохие.

Качественный сезон проводит форвард Никлас Фуллкруг. Да и Марсель Забитцер еще не сказал своего последнего слова.

Нет сомнений, что гости будут стремиться забить быстрый мяч. «Боруссия» Д уж точно будет стараться проявить активность в атаке.

«Атлетико»

Турнирное положение: Команда Диего Симеоне сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 4 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетико» вполне ставит высокие цели и в Лиге чемпионов. Да и атака «матрасников» выглядит весьма впечатляюще.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Атлетико» разобрался с «Жироной» (3:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Атлетико» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

В трех своих последних матчах мадридцы побеждали. Правда, во всех из них «матрасники» стабильно пропустили по голу.

Не сыграют: Мемфис Депай — травмирован. Самуэль Лино — дисквалифицирован.

Состояние команды: в Лиге чемпионов «матрасники» пока преуспевают. Да и ведущие исполнители в строю!

Матчи против дортмундцев для команды исторически складываются успешно. Из 5 очных поединков испанцы добыли 3 виктории при 2 поражениях.

И уж совсем очевидно, что «Атлетико» максимально настроится на поединок с немцами. Да и в психологическом плане у испанского клуба есть преимущество.

Статистика для ставок

Мадридцы имеют действующую трехматчевую победную серию

«Боруссия» Д до последней виктории проиграла 2 раза подряд

Первый поединок завершился победой «Атлетико» (2:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, плюс в составах обоих оппонентов есть кому забивать.

Ставка: ТБ 5.5 за 8.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.80.