«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы текущий сезон в Бундеслиге проводят ниже своих амбиций. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д борется за попадание в Лигу чемпионов. Отставание от искомого 4 места измеряется только дополнительными показателями.
Боруссия Д — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Боруссия» Д переиграла своих гладбахских одноклубников (2:1).
Причем до того дортмундцы уступили «Атлетико» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Причем гол Аллера при счете 0:2 существенно улучшил немцам настроение.
До последней того матча «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (0:1). Хотя до того команда выиграла 5 раз подряд.
Не сыграют: Себастьен Аллер, Рами Бенсебаини, Джейдон Санчо — травмированы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: без нескольких ведущих игроков дортмундцам придется крайне непросто. Плюс немцам придется рисковать.
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Да и вообще, шансы пройти испанцев у дортмундцев достаточно неплохие.
Качественный сезон проводит форвард Никлас Фуллкруг. Да и Марсель Забитцер еще не сказал своего последнего слова.
Нет сомнений, что гости будут стремиться забить быстрый мяч. «Боруссия» Д уж точно будет стараться проявить активность в атаке.
«Атлетико»
Турнирное положение: Команда Диего Симеоне сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 4 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Атлетико» вполне ставит высокие цели и в Лиге чемпионов. Да и атака «матрасников» выглядит весьма впечатляюще.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Атлетико» разобрался с «Жироной» (3:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Атлетико» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
В трех своих последних матчах мадридцы побеждали. Правда, во всех из них «матрасники» стабильно пропустили по голу.
Не сыграют: Мемфис Депай — травмирован. Самуэль Лино — дисквалифицирован.
Состояние команды: в Лиге чемпионов «матрасники» пока преуспевают. Да и ведущие исполнители в строю!
Матчи против дортмундцев для команды исторически складываются успешно. Из 5 очных поединков испанцы добыли 3 виктории при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «Атлетико» максимально настроится на поединок с немцами. Да и в психологическом плане у испанского клуба есть преимущество.
Статистика для ставок
- Мадридцы имеют действующую трехматчевую победную серию
- «Боруссия» Д до последней виктории проиграла 2 раза подряд
- Первый поединок завершился победой «Атлетико» (2:1)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.
И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, плюс в составах обоих оппонентов есть кому забивать.
Ставка: ТБ 5.5 за 8.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.80.