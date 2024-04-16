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    «Барселона» — ПСЖ. Дерзкая ставка (к. 5.20) на футбол, Лига чемпионов, 16 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    16 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. «Барселона» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 16 Апреля 2024 года
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    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы вряд ли выиграют чемпионат Испании. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барселона» в первой встрече переиграла парижан. Уступая в счете 1:2, команда Хави проявила характер и победила со счетом 3:2.

    Барселона — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Барселона» минимально одолела «Кадис».

    Причем эта виктория стала для каталонцев уже 6 кряду. Более того, в Примере «Барселона» не пропускала в последних 6 встречах.

    Вот только привычной результативности команда Хави не демонстрирует. Впрочем, когда надо, каталонцы способны прибавить.

    Не сыграют: Алехандро Бальде, Гави — травмированы. Серхи Роберто, Андреас Кристенсен — дисквалифицированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: без нескольких ведущих игроков каталонцам придется крайне непросто. Да и состав команды начинен молодежью.

    Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Пора бы возвращаться на забивной путь Роберту Левандовскому.

    Качественный сезон проводит форвард Жоау Феликс. Португалец настрелял 7 мячей в чемпионате Испании и 3 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что гости будут играть по счету. «Барселона» способна преуспеть в контригре, ведь парижанам придется рисковать.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Команда Луиса Энрике сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом ПСЖ ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и атака парижан выглядит весьма впечатляюще.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. ПСЖ не смог переиграть «Клермон» (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    В двух своих последних матчах парижане не смогли победить. Да и Килиан Мбаппе в Лиге чемпионов не особо блистает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в Лиге чемпионов парижане все мечтают о триумфе. Однако ПСЖ всякий раз чего-то не хватает.

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    Матчи против каталонцев для команды исторически складываются непросто. Из 5 очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Основные исполнители парижан в строю. Да и от хваленого Мбаппе можно ожидать завышенной активности у ворот каталонцев.

    И уж совсем очевидно, что ПСЖ будет стремиться отыграть гандикап в один мяч. Парижане наверняка изо всех ног понесутся в атаку!

    Статистика для ставок

    • Каталонцы имеют действующую шестиматчевую победную серию

    • Парижане не побеждали в 2 своих последних матчах

    • Первый поединок завершился победой «Барселоны» (3:2)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.58.

    Прогноз: Каталонцы весьма неплохо обороняются, и явно постараются сыграть строго по счету.

    Команда Хави будет рассчитывать на контратаки, плюс постарается преуспеть в защите своих тылов.

    Ставка: ТМ 1.5 за 5.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: Победа «Барселоны» со счетом 1:0 за 13.00.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Барселона» — ПСЖ с коэффициентом 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч «Барселона» — ПСЖ с коэффициентом 5.20. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на минимализм!
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