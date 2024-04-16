«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы вряд ли выиграют чемпионат Испании. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Барселона» в первой встрече переиграла парижан. Уступая в счете 1:2, команда Хави проявила характер и победила со счетом 3:2.
Барселона — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Барселона» минимально одолела «Кадис».
Причем эта виктория стала для каталонцев уже 6 кряду. Более того, в Примере «Барселона» не пропускала в последних 6 встречах.
Вот только привычной результативности команда Хави не демонстрирует. Впрочем, когда надо, каталонцы способны прибавить.
Не сыграют: Алехандро Бальде, Гави — травмированы. Серхи Роберто, Андреас Кристенсен — дисквалифицированы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: без нескольких ведущих игроков каталонцам придется крайне непросто. Да и состав команды начинен молодежью.
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Пора бы возвращаться на забивной путь Роберту Левандовскому.
Качественный сезон проводит форвард Жоау Феликс. Португалец настрелял 7 мячей в чемпионате Испании и 3 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что гости будут играть по счету. «Барселона» способна преуспеть в контригре, ведь парижанам придется рисковать.
ПСЖ
Турнирное положение: Команда Луиса Энрике сражается на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом ПСЖ ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и атака парижан выглядит весьма впечатляюще.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. ПСЖ не смог переиграть «Клермон» (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
В двух своих последних матчах парижане не смогли победить. Да и Килиан Мбаппе в Лиге чемпионов не особо блистает.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в Лиге чемпионов парижане все мечтают о триумфе. Однако ПСЖ всякий раз чего-то не хватает.
Матчи против каталонцев для команды исторически складываются непросто. Из 5 очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Основные исполнители парижан в строю. Да и от хваленого Мбаппе можно ожидать завышенной активности у ворот каталонцев.
И уж совсем очевидно, что ПСЖ будет стремиться отыграть гандикап в один мяч. Парижане наверняка изо всех ног понесутся в атаку!
Статистика для ставок
- Каталонцы имеют действующую шестиматчевую победную серию
- Парижане не побеждали в 2 своих последних матчах
- Первый поединок завершился победой «Барселоны» (3:2)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.58.
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Прогноз: Каталонцы весьма неплохо обороняются, и явно постараются сыграть строго по счету.
Команда Хави будет рассчитывать на контратаки, плюс постарается преуспеть в защите своих тылов.
Ставка: ТМ 1.5 за 5.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: Победа «Барселоны» со счетом 1:0 за 13.00.