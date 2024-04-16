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    Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?

    «Барселона» — ПСЖ. Ставка (к. 2.18) и прогноз на Лигу чемпионов 16 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — ПСЖ
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    Роберт Левандовски
    «Барселона» на своем поле сыграет против ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Барселона» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 16 Апреля 2024 года
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    «Барселона»

    Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи», сыграв на чужом поле вничью 1:1 и победив дома 3:1.

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда победила на выезде 3:2, поэтому для выхода в полуфинал ей достаточно сыграть даже вничью.

    Барселона — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «блауграна» в прошлом туре своего национального чемпионата на чужом поле обыграла «Кадис» (1:0) в непростой борьбе.

    Этот успех продлил победную серию «блауграна» до шести встреч. Общая разница в этих поединках составила 12-1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Бальде, Гави — травмированы. Дисквалифицированы — Кристенсен, Серхи Роберто.

    Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Барселона» не проиграла при 10 победах и трех ничьих.

    Хотя такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу за победу в Лиге чемпионов и Примере, в последней ему будет сложно отстоять титул, ведь отставание от лидера «Реала» составляет восемь очков.

    Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Торрес и Фелиш, у которых по три гола.

    ПСЖ

    Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» прошел «Реал Сосьедад», обыграв его как дома, так и на выезде — 2:0 и 2:1.

    В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда уступила дома со счетом 2:3, поэтому для выхода в полуфинал ей теперь необходимо побеждать с разницей в два мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре французской Лиги 1 хозяева не выиграли. На своем поле парижане поделили очки с «Клермоном» (1:1).

    Этот матч состоялся как раз перед первой игрой соперников, так что сейчас у парижан безвыигрышная мини-серия в два поединка в разных турнирах.

    Не сыграют: Мукиеле, Кимпембе — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 28 последних поединках во всех турнирах ПСЖ потерпел один раз при 19 победах и восьми ничьих.

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    Такие результаты позволили клубу не только выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Франции, но и быть близким к завоеванию нового титула чемпиона страны, лидируя с отрывом в 10 очков.

    Килиан Мбаппе делит второе место в списке бомбардиров Лиги чемпионов с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Барселона» выиграла

    • в 13 последних матчах «Барселона» не проиграла

    • в трех из четырех последних матчей ПСЖ было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.90, победа ПСЖ — в 2.95.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сченарием, чем ТБ 2,5 — 2.55 и 1.50.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяева выиграли. И если им удалось одолеть соперника на выезде, то почему это может не удастся дома?

    Гости же прервали свою беспроигрышную серию в первом матче дома, поэтому такой сценарий уж точно может реализоваться для них на выезде.

    Ставка: «Барселона» выиграет за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55.

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    Ставка и прогноз на матч «Барселона» — ПСЖ с коэффициентом 2.18. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
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