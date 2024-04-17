«Бавария» на своем поле сыграет против «Арсенала» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Бавария» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла «Лацио», уступив на выезде 0:1 и победив на своем поле 3:0.

В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сыграла вничью на выезде — 2:2. Поэтому для выхода в полуфинал ей нужно выигрывать дома.

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Последние матчи: «Ротен» в прошлом туре немецкой Бундеслиги на своем поле обыграли «Кельн» (2:0), забив два безоветных мяча.

Эта победа прервала безвыигрышную серию мюнхенцев в три поединка в разных турнирах (национальное первенство и Лига чемпионов) при двух поражениях и одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Сане, Коман, Гнабри, Боэ, Сарр, Бухманн — травмированы. Дисквалифицирован — Дэвис.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Бавария» одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты привели к тому, что она уже сложила чемпионские полномочия в Бундеслиге в пользу «Байера», кроме того, ее уже догнал третий в таблице «Штутгарт».

Харри Кейн — лучший бомбардир Лиги чемпионов, забив семь мячей в группе.

«Арсенал»

Выступления в плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» прошел «Порту». Хотя он проиграл 0:1 на выезде в первой игре, в ответной ему удалось победить по пенальти (1:0).

В первой игре четвертьфинала против нынешнего соперника команда сыграла вничью дома со счетом 2:2, поэтому для выхода в полуфинал ей теперь необходимо побеждать на выезде.

Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги лондонцы потерпели поражение. На своем поле они уступили «Астон Вилле» (0:2).

Эта неудача оформила безвыигрышную серию коллектива в два поединка в разных турнирах после ничьей с нынешним соперником.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Арсенал» выиграл только дважды при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты привели к не только к тому, что теперь «Канонирам» нужно обязательно побеждать в Мюнхене, но и также лишили лидерства в чемпионате Англии.

Сака, Троссар и Жезус — самые результативные игроки клуба в Лиге чемпионов, забив по четыре мяча.

Статистика для ставок

в восьми из 10 последних матчей «Баварии» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бавария» не выиграла

в пяти из шести последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.75, победа «Арсенала» — в 2.75.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сченарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.63.

Прогноз: в семи из 10 последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом во всех этих играх было забито больше 2,5 голов.

В пяти из шести последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала, но оба соперника весьма результативны, что доказал их первый поединок, поэтому данная статистика может не сработать.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Бавария» не выиграла и было забито больше 1,5 голов.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.