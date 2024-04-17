«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы так и не смогли догнать в Бундеслиге блестящий «Байер». На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Бавария» в первой встрече добыла ничью в Лондоне (2:2). Более того, немцы по ходу встречи вели в счете.
Бавария — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Бавария» уверенно расправилась с «Кельном» (2:0).
Причем до того мюнхенцы не побеждали в 3 матчах кряду. И даже блестящий Харри Кейн не помог!
Зато в Бундеслиге мюнхенцы настреляли 82 мяча в 29 матчах. Правда, даже при такой диспозиции «Бавария» еще должна сохранить 2 место.
Не сыграют: Серж Гнабри, Кингсли Коман — травмированы. Альфонсо Дэвис — дисквалифицирован.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: без нескольких ведущих игроков мюнхенцам придется крайне непросто. Одна надежда на великолепного Кейна!
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Не стоит списывать и опытнейшего Томаса Мюллера.
Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при одной коллизии.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Бавария» способна преуспеть в плане реализации, да и неудача в чемпионате явно подстегнет.
«Арсенал»
Турнирное положение: Команда Микеля Артеты сражается сразу на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Арсенал» ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и атака лондонцев выглядит весьма впечатляюще.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела болезненную неудачу. «Канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2).
Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
В двух своих последних матчах лондонцы не смогли победить. Хотя до того подопечные Артеты выиграли дважды кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в Лиге чемпионов «канониры» способны пройти максимально далеко. Да и баварцы находятся не в лучших кондициях.
В кадровом плане у «канониров» полный штиль. Вот только моральный дух после последней неудачи явно не самый высокий.
Наверняка проявит себя талантливый Букайо Сака. Форвард настрелял 14 мячей в АПЛ и 4 — в Лиге чемпионов.
И уж совсем очевидно, что «Арсенал» будет действовать вторым номером. Команда Артеты может преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Бавария» до последней победы не выигрывали трижды кряду
- Лондонцы не побеждали в 2 своих последних матчах
- Первый поединок завершился боевым паритетом (2:2)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.
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Прогноз: Обе команды имеют в своих составах потрясающих атакующих исполнителей.
И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются отличиться еще до перерыва.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Бавария» выиграет со счетом 2:1.
Ставка: Победа «Баварии» со счетом 2:1 за 9.50.