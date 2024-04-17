17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. «Бавария» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы так и не смогли догнать в Бундеслиге блестящий «Байер». На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в первой встрече добыла ничью в Лондоне (2:2). Более того, немцы по ходу встречи вели в счете.

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата добыла три очка. «Бавария» уверенно расправилась с «Кельном» (2:0).

Причем до того мюнхенцы не побеждали в 3 матчах кряду. И даже блестящий Харри Кейн не помог!

Зато в Бундеслиге мюнхенцы настреляли 82 мяча в 29 матчах. Правда, даже при такой диспозиции «Бавария» еще должна сохранить 2 место.

Не сыграют: Серж Гнабри, Кингсли Коман — травмированы. Альфонсо Дэвис — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: без нескольких ведущих игроков мюнхенцам придется крайне непросто. Одна надежда на великолепного Кейна!

Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Не стоит списывать и опытнейшего Томаса Мюллера.

Матчи с «канонирами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при одной коллизии.

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Бавария» способна преуспеть в плане реализации, да и неудача в чемпионате явно подстегнет.

«Арсенал»

Турнирное положение: Команда Микеля Артеты сражается сразу на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Арсенал» ставит максимальные цели и в Лиге чемпионов. Да и атака лондонцев выглядит весьма впечатляюще.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела болезненную неудачу. «Канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

В двух своих последних матчах лондонцы не смогли победить. Хотя до того подопечные Артеты выиграли дважды кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в Лиге чемпионов «канониры» способны пройти максимально далеко. Да и баварцы находятся не в лучших кондициях.

В кадровом плане у «канониров» полный штиль. Вот только моральный дух после последней неудачи явно не самый высокий.

Наверняка проявит себя талантливый Букайо Сака. Форвард настрелял 14 мячей в АПЛ и 4 — в Лиге чемпионов.

И уж совсем очевидно, что «Арсенал» будет действовать вторым номером. Команда Артеты может преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Бавария» до последней победы не выигрывали трижды кряду

Лондонцы не побеждали в 2 своих последних матчах

Первый поединок завершился боевым паритетом (2:2)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах потрясающих атакующих исполнителей.

И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются отличиться еще до перерыва.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Бавария» выиграет со счетом 2:1.

Ставка: Победа «Баварии» со счетом 2:1 за 9.50.