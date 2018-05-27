Салах может не сыграть с Уругваем

Нападающийне сыграет в первом матче чемпионата мира-2018 против, передает Al-Youm Al-Sabia.

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Египтянин получил повреждение в столкновении с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру спустя полчаса после стартового свистка.

Ранее министр спорта и молодежи Египта Халед Махмуд Абдель Азиз заявил, что на восстановление от повреждения у лидера сборной уйдет две недели. При этом медицинский штаб сборной Египта позитивно оценивает перспективы игрока выступить на мировом первенстве в России.

Матч Египет — Уругвай пройдет 15 июня в Екатеринбурге.

Сборная Египта является соперником России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.