В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» 27 апреля. Начало встречи — в 00:30 мск. «Индиана» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» финишировала на 6 месте, благодаря которому команда из Индианаполиса получила прямую путёвку в плей-офф турнира. «Иноходцы» в регулярном чемпионате одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

Последние матчи: «Индиане» удалось сравнять счёт в серии, переиграв «Милуоки» во втором матче противостояния (125:108). В победной игре в составе команды из Индианаполиса отличился Паскаль Сиакам. Камерунский форвард оформил в поединке дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Иноходцы» в последних пяти играх одержали 3 победы, переиграв также «Торонто» (140:123) и «Атланту» (157:115).

«Милуоки»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» финишировал на 3 месте при 49 победах и 33 поражениях.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Милуоки» отдал инициативу «Индиане» в качестве домашней арены, так как «баксы» не смогли создать себе солидное превосходство над соперником после двух игр в штате Висконсин. После победы над «иноходцами» в первой игре серии (109:92), «олени» проиграли во второй встрече (108:125). Счёт в серии равный (1:1). Впереди соперников ждёт как минимум ещё 3 матча.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Милуоки» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. Под вопросом участие лидера «оленей» Янниса Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Милуоки» проиграл в трёх. Не считая игры против «Индианы» в рамках первого раунда плей-офф, «баксы» не смогли выиграть у «Орландо» (88:113) и «Оклахомы» (107:125).

Статистика для ставок

В 1/8 финала НБА «Милуоки» выиграл у «Индианы» (109:94)

Во втором матче серии «Индиана» взяла реваншу у «Милуоки» (125:108)

Счёт в серии равный (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Милуоки» — 2.82.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Это будет интересное противостояние, у «Индианы» есть хорошая возможность выйти в лидеры в этой серии. Во-первых, «Индиана» снова может рассчитывать на своих ключевых игроков, которые вернулись в команду после продолжительной травмы. Во-вторых, «иноходцы» сейчас на моральном подхъеме, обыграв соперника и сравняв счёт, плюс у «Индианы» есть преимущество собственной арены.

Ставка: Фора «Индианы» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 233 очка забросили баскетболисты «Милуоки» и «Индианы» во второй встрече серии противостояния. Не исключаем вероятности того, что соперники сыграют результативно в новой игре.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.