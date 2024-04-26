Бейлек
Сара с учетом квалификации провела в столице Испании уже три матча.
В отборе 18-летняя теннисистка выиграла у опытной бельгийки Янины Викмайер и китаянки Чжуосюань Бай.
В первом круге Бейлек одержала волевую победу над россиянкой Анной Блинковой — 4:6, 6:3, 6:3.
На недавнем турнире в Штутгарте чешка проиграла в решающем раунде квалификации Диане Шнайдер, ведя в счете 6:0, 3:0.
В этом году Бейлек пока выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.
Калинская
Анна находится в рейтинге на 25-й строчке, но, несмотря на это, в середине месяца ей пришлось участвовать в квалификации турнира в Штутгарте.
И так вышло, что россиянка не попала в основную сетку, сенсационно проиграв в решающем раунде 36-летней итальянке Саре Эррани (6:7, 6:3, 2:6).
Конечно, это стало большим разочарованием на фоне ее успехов в начале сезона.
Как известно, в феврале Калинская дошла до финала в Дубае. В решающем матче россиянка уступила Жасмин Паолини.
Но ее главным достижением все-таки пока что остается выход в четвертьфинал Australian Open.
Также добавим, что в прошлом году Калинская дошла в Мадриде до третьего круга. Во втором раунде она остановила Елену Рыбакину.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бейлек в этом матче можно поставить за 3.05, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: скорее всего, Анна на этот раз не станет драматизировать. Сара, судя по недавним матчам, пока еще не готова «шуметь» на таком уровне.
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Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 1.99.