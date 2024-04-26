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    Калинская начнет в Мадриде с разгромной победы?

    Бейлек — Калинская. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бейлек — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Сары Бейлек во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Бейлек — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 26 Апреля 2024 года
    Сара Бейлек (Чехия)
  • Мадрид. Женщины
    •  Сара Бейлек (Чехия) 15:00 Анна Калинская Анна Калинская
  • Россия
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    Бейлек

    Сара с учетом квалификации провела в столице Испании уже три матча.

    В отборе 18-летняя теннисистка выиграла у опытной бельгийки Янины Викмайер и китаянки Чжуосюань Бай.

    В первом круге Бейлек одержала волевую победу над россиянкой Анной Блинковой — 4:6, 6:3, 6:3.

    На недавнем турнире в Штутгарте чешка проиграла в решающем раунде квалификации Диане Шнайдер, ведя в счете 6:0, 3:0.

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    В этом году Бейлек пока выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.

    Калинская

    Анна находится в рейтинге на 25-й строчке, но, несмотря на это, в середине месяца ей пришлось участвовать в квалификации турнира в Штутгарте.

    И так вышло, что россиянка не попала в основную сетку, сенсационно проиграв в решающем раунде 36-летней итальянке Саре Эррани (6:7, 6:3, 2:6).

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    • Конечно, это стало большим разочарованием на фоне ее успехов в начале сезона.

    Как известно, в феврале Калинская дошла до финала в Дубае. В решающем матче россиянка уступила Жасмин Паолини.

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    Но ее главным достижением все-таки пока что остается выход в четвертьфинал Australian Open.

    Также добавим, что в прошлом году Калинская дошла в Мадриде до третьего круга. Во втором раунде она остановила Елену Рыбакину.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бейлек в этом матче можно поставить за 3.05, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: скорее всего, Анна на этот раз не станет драматизировать. Сара, судя по недавним матчам, пока еще не готова «шуметь» на таком уровне.

    Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Бейлек — Калинская с коэффициентом 1.99. Дата матча: 26.04.2024. Прогнозы на теннис. Калинская начнет в Мадриде с разгромной победы?
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